Milan kan negentiende Scudetto ruiken na glansrollen Leão en Tonali

Zondag, 8 mei 2022 om 22:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:52

AC Milan heeft zondagavond goede zaken gedaan met het oog op de titel in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli maakte op bezoek bij Hellas Verona geen fout en had aan twee doelpunten van Sandro Tonali en een treffer van Alessandro Florenzi genoeg om de koppositie te heroveren: 1-3. Met nog twee speelronden te gaan bedraagt de voorsprong op stadsgenoot en aartsrivaal Internazionale, dat zaterdag ternauwernood met 4-2 wist te winnen van Empoli, twee punten: 80 tegenover 78.

Hellas Verona vormt vaak een lelijke uitglijder voor Milan, daar sinds de invoering van het driepuntensysteem slechts in één seizoen twee keer werd gewonnen door de Italiaanse topclub. Dat was in het seizoen 2001/02. Ditmaal leek het er vanaf het eerste fluitsignaal goed uit te zien voor de ploeg van Pioli, daar al na een kwartier spelen de leiding werd genomen. Na een lange trap van Mike Maignan won Tonali zijn persoonlijke duel om de bal diagonaal in de linkerhoek te schieten. Scheidsrechter Daniele Doveri werd echter geholpen door de videoscheidsrechter en keurde de treffer enkele minuten later af wegens buitenspel.

De bezoekers drukten door en kregen via Davide Calabria en Rade Krunic nieuwe mogelijkheden om de score te openen, maar beide spelers hadden het vizier niet op scherp. Namens de thuisploeg had Davide Faraoni dat wel. Na een aanval over de linkerkant van het veld werd de bal op maat voor het doel gegeven door Darko Lazovic, waarna het voor Faraoni een koud kunstje was om bij de tweede paal in te koppen. Milan gaf zich echter niet gewonnen en trok de stand nog voor rust gelijk. Na uitstekend voorbereidend werk van Rafael Leão, die de verdedigers van Hellas bij vlagen stuk speelde, kon de bal al vallend van dichtbij worden ingetikt door Tonali: 1-1.

Ook na rust waren de beste kansen voor Milan. Een schot van Franck Kessié werd geblokt en Leão zag een inzet knap gepakt worden in de korte hoek door Lorenzo Montipò. Even daarvoor had Tonali met zijn tweede van de avond al voor de voorsprong gezorgd. Opnieuw kwam het voorbereidende werk van Leão en kon de middenvelder eenvoudig afronden. Hellas leek daarna gebroken en moest in de slotfase nog een derde treffer incasseren, toen Florenzi drie minuten na zijn invalbeurt succesvol combineerde met Junior Messias en diagonaal raak schoot: 1-3. Milan speelt nog tegen Atalanta (thuis) en Sassuolo (uit), terwijl Inter het opneemt tegen Cagliari (uit) en Sampdoria (thuis). Tussentijds spelen I Nerazzurri de finale van de Coppa Italia tegen Juventus.

