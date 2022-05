Rode kaart Coman symboliseert uiterst pijnlijke feestwedstrijd Bayern

Zondag, 8 mei 2022 om 19:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:39

Bayern München is er niet in geslaagd om de thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart in winst om te zetten. De kersverse landskampioen keek tegen de degradatiekandidaat al snel tegen een achterstand aan. Een eigen doelpunt en een treffer van Thomas Müller bogen de stand om, maar Sasa Kalajdzic redde alsnog een punt voor Stuttgart: 2-2. Kingsley Coman werd in de blessuretijd met een rode kaart van het veld gestuurd. De ploeg van trainer Pellegrino Matarazzo kan de punten goed gebruiken. Stuttgart staat zestiende en heeft door het gelijkspel een gat van drie punten naar nummer zeventien Arminia Bielefeld, dat met nog één speelronde te gaan op een virtuele degradatieplek staat.

Bayern verzekerde zich twee weken geleden van de landstitel middels een 3-1 zege op Borussia Dortmund, maar ging vorige week met het schaamrood op de kaken van het veld nadat met dezelfde cijfers werd verloren op bezoek bij 1. FSV Mainz. Tegen Stuttgart had Julian Nagelsmann onder meer een basisplek ingeruimd voor Tanguy Nianzou. De centrumverdediger deed tegen Mainz een klein half uur mee. Stuttgart liet meteen zien met welke intenties het was afgereisd naar de Allianz Arena, daar de bezoekers al na acht minuten spelen aan de leiding kwamen. Het voorbereidende werk kwam van de voet van Omar Marmoush, waarna Tiago Tomás ineens uithaalde vanaf de rand van de zestien: 0-1.

De thuisploeg leek amper van slag door de vroege tik en raakte via Müller de lat na een klein kwartier spelen. Ook Leon Goretzka dook gevaarlijk op voor het doel van Stuttgart. De middenvelder stuurde een rebound een paar centimeters langs de rechterpaal. Halverwege de eerste helft kreeg Marmoush de mogelijkheid om de score te verdubbelen namens de bezoekers. De Egyptenaar had een uitstekende individuele actie in huis, maar zag zijn inzet rakelings langs de linkerpaal gaan. De gelijkmaker zou na ruim een half uur vallen, toen Konstantinos Mavropanos de bal uiterst knullig in eigen doel schoot in een poging het leer weg te werken.

Het was voor Bayern het signaal om door te drukken. Op slag van rust greep de ploeg van Nagelsmann de leiding. Müller werd in de zestien aangespeeld, draaide knap weg bij zijn directe tegenstander en klopte naamgenoot Florian Müller met een schot van dichtbij. De aanvaller raakte kort na rust de paal en zag Stuttgart vervolgens langszij komen. Na een afgemeten voorzet van Borna Sosa was de kopstoot van Kalajdzic te machtig voor Manuel Neuer: 2-2. Alsof het leed daarmee nog niet voldoende geleden was voor Bayern moest der Rekordmeister in de slotminuut ook nog met een man minder verder, nadat Coman uit frustratie zijn directe tegenstander in het gezicht sloeg. Na het laatste fluitsignaal werd Bayern gehuldigd.