Kieft moet aan Van Gaal denken bij ‘toneelstuk’ emotionele Mourinho

Vrijdag, 6 mei 2022 om 22:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:37

Wim Kieft twijfelt aan de echtheid van de tranen bij José Mourinho, die donderdagavond zichtbaar emotioneel was na het bereiken van de finale van de Conference League door AS Roma. Door de 1-0 overwinning op Leicester City staan de Italianen over enkele weken tegenover Feyenoord in de eindstrijd van het derde Europese toernooi. Kieft brengt in zijn column voor De Telegraaf in herinnering dat de emotionele Mourinho in 2017 als manager van Manchester United te sterk was voor Ajax in de finale van de Europa League.

"Mourinho was nogal tevreden over zichzelf indertijd. In Nederland heeft bondscoach Louis van Gaal daar ook een handje van. Ook iemand die vol van zichzelf is en altijd en aan iedereen vertelt hoe goed hij is", trekt Kieft in zijn wekelijkse bijdrage voor de krant een vergelijking tussen de twee ervaren oefenmeesters. Om de aandacht vervolgens op de huidige situatie te betrekken. De oud-aanvaller vindt het 'typerend weer hoe Mourinho een toneelstuk opvoerde na het bereiken van de finale en zelfs tranen liet zien'.

"Hij was zo blij voor de club AS Roma, een geweldige club met een geweldig grote naam, maar een lege internationale prijzenkast, die niet bij de statuur van de club hoort", vervolgt Kieft zijn analyse over de Portugese trainer. "Daar zou hij nu verandering in kunnen gaan brengen. Hij zag dat het de mensen van AS Roma emotioneerde en blij maakte. Zelf had hij het allemaal al eens meegemaakt, groter zelfs, veel grotere finales gespeeld met zijn teams en natuurlijk ook gewonnen. Tweemaal de Champions League en even zo vaak won hij de Europa League. Maar voor AS Roma staat de finale van de Conference League volgens Mourinho gelijk aan het bereiken van de Champions League. Hij wil er maar mee zeggen wat een geweldige prestatie hij heeft neergezet", aldus de analist, die vindt dat Mourinho het succes van Roma teveel op zichzelf betrekt.

Kieft heeft meer op met trainers als Carlo Ancelotti en Zinédine Zidane. "Gaat het goed of slecht, zij gedragen zich nooit anders dan ze zijn. Spelers prikken trouwens snel door het toneelspel van types als Mourinho en Van Gaal heen." Desondanks kijkt Kieft reikhalzend uit naar de ontmoeting tussen Feyenoord en Roma in Tirana op 25 mei. "Waar Slot zich niet gaat aanpassen met Feyenoord, zal Mourinho zich met de Italianen volledig instellen op de Nederlanders. Het wordt met Mourinho en AS Roma-Feyenoord genieten geblazen de komende weken en natuurlijk van de finale zelf ook."