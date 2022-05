Mourinho barst in tranen uit: ‘Natuurlijk heb ik grotere momenten beleefd’

José Mourinho barstte donderdagavond in tranen uit na het laatste fluitsignaal in de wedstrijd tegen Leicester City (1-0, 2-1 over twee wedstrijden). Tammy Abraham zorgde met het enige doelpunt van de wedstrijd voor grote vreugde in Rome. Door de overwinning kan AS Roma zich opmaken voor de finale van de Conference League tegen Feyenoord op 25 mei in Tirana. Mourinho is tegenover BT Sports extatisch over het bereiken van de eerste Europese finale in 31 jaar met zijn club.

Roma wist dat het een resultaat nodig had, nadat het heenduel in het King Power Stadium vorige week in een 1-1 gelijkspel was geëindigd. Een treffer van Abraham na elf minuten bleek uiteindelijk voldoende. “Ik voelde vanaf de eerste dag hoe groot dit is”, stak Mourinho na afloop van wal. “Dit is een gigantische club, maar zonder de trofeeën om dat te bevestigen. De geschiedenis strookt niet met de sociale kracht van deze club. Daarom ben ik erg emotioneel.” Mourinho kan de eerste trainer in de geschiedenis worden die de Champions League, Europa League en Conference League wint.

#Mourinho a fine partita era praticamente in lacrime. Perché una vittoria é sempre una vittoria, e questa vale davvero tanto. Per lui e per la Roma. #ASRoma #RomaLeicester pic.twitter.com/l5sokUlEbW — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) May 5, 2022

“Natuurlijk heb ik grotere momenten beleefd dan dit”, geeft the Special One bescheiden toe. “Maar ik voel niet voor mezelf, ik voel voor de mensen en mijn spelers. Als je in Rome werkt, in Rome woont en Rome ademt, dan adem je deze club. Omdat het de echte club van de stad is. Gisteren (woensdag, red.) zagen we een geweldige halve finale in de Champions League, maar dat is niet ons niveau (Real Madrid - Manchester City, red.). Voor ons is het geweldig om een Europese finale te bereiken. Voor ons is dit de Champions League.”

Roma moet in aanloop naar de finale eerst de Serie A goed zien af te sluiten met wedstrijden tegen Fiorentina, Venezia en Torino. Het seizoen wordt afgesloten tegen Feyenoord op 25 mei. “We zijn een familie”, gaat de Portugees verder. “Naarmate je leeftijd vordert word je steeds minder egoïstisch. Ik voel me steeds meer als een vader of als een grootvader voor mijn spelers. Ik ben heel gelukkig voor ze. Rome is weer rood en geel, de komende dagen zullen we de blijdschap in de stad gaan meemaken. Dat is onze grootste prestatie, de empathie en het familiegevoel dat we met de fans hebben gecreëerd”, besluit Mourinho.

Eind mei is Feyenoord in Tirana (Albanië) de laatste horde voor AS Roma. Voor deze wedstrijd hebben de Romeinen 166 wedstrijdtickets afgestaan aan de supporters die bij de afstraffing in de Conference League-groepswedstrijd tegen Bodö/Glimt aanwezig waren. "De club heeft besloten om de 166 supporters die aanwezig waren bij de wedstrijd op 21 oktober in het Aspmyra Stadion in Bodö te bedanken en hen een gratis ticket voor de finale te garanderen", communiceerde de club vlak na de gewonnen halve finale.