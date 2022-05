Rusland overweegt overstap naar Aziatische voetbalbond AFC

Woensdag, 4 mei 2022 om 17:45 • Dominic Mostert

Rusland overweegt de UEFA te verlaten en over te stappen naar de Aziatische voetbalbond AFC, zo meldt Sky woensdag. De optie wordt onderzocht om de straffen te omzeilen die de UEFA heeft uitgedeeld aan de Russische voetbalwereld. Als gevolg van de door Rusland geïnitieerde oorlog in Oekraïne zijn Russische clubs op alle fronten uitgesloten door de UEFA. Maandag werd bekend dat die uitsluiting ook voor volgend seizoen geldt.

"Ik denk dat de tijd rijp is om een overstap naar de Aziatische bond serieus te overwegen", liet Dmitry Pirog, lid van het lagerhuis namens de Poetin-gelieerde partij Verenigd Rusland, onlangs al optekenen. Hij vindt de stap het overwegen waard omdat onduidelijk is hoe lang Rusland nog wordt uitgesloten door de UEFA. De Russische voetbalbond is het volgens Sky eens met Pirog en onderzoekt een switch naar de AFC. Daarmee zijn niet alle problemen plots verholpen. Rusland blijft bijvoorbeeld uitgesloten van het WK 2022, een door de FIFA opgelegde straf.

Bovendien is de Aziatische Champions League in financieel opzicht lang niet zo aantrekkelijk als de Europese. De clubs uit Rusland zouden in financieel en sportief opzicht dus een flinke stap terug doen, al is dat hoe dan ook een onvermijdelijk gevolg van de stevige sancties van de UEFA. Volgens Sky is niet geheel duidelijk hoe er binnen de Aziatische voetbalbond wordt aangekeken tegen het toetreden van Rusland, maar lijken er op het eerste oog 'meer voorstanders van Rusland dan binnen de UEFA het geval is'.

Maandag nam het uitvoerend comité van de UEFA een reeks besluiten met flinke consequenties voor de Russen. Zo mogen de nationale elftallen van het land niet meedoen aan onder meer de Nations League, het EK Vrouwen en het EK Onder 21, en worden daarnaast de Russische clubs komend seizoen op alle fronten geweerd uit het Europese voetbal. Het vrouwenteam was op het EK ingedeeld in een poule met onder meer Nederland, maar wordt vervangen door Portugal.