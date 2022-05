Davy Klaassen grapt over kampioensfeest: ‘Ze heeft mijn nummer niet’

Zondag, 1 mei 2022 om 08:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:05

Dusan Tadic is goud waard voor Ajax, zo oordeelt Davy Klaassen na de 3-0 overwinning op PEC Zwolle van zaterdagavond op eigen veld. De Servische aanvoerder vestigde een record door voor de 124ste keer op rij een duel in de Eredivisie te spelen. Klaassen ziet bij Ajax dagelijks wat de inmiddels 33-jarige Tadic allemaal doet om topfit te blijven, wat inspirerend is voor zijn ploeggenoten in Amsterdam.

Klaassen kreeg na afloop op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA de vraag of hij zichzelf het Eredivisie-record van Tadic ooit ziet verbreken. "Nou ja, ik hoop het wel", reageerde de middenvelder, die tweemaal trefzeker was tegen PEC. "Als de trainer me opstelt elke wedstrijd, dan komt dat uiteindelijk wel goed, denk ik. Uiteindelijk ligt het altijd aan jezelf, maar de trainer maakt de opstelling, dus ik moet zorgen dat hij me opstelt", aldus Klaassen met een grote glimlach op zijn mond.

Klaassen ging vervolgens in op de vraag waarom Tadic als routinier zolang fit blijft. "Omdat hij elke dag uren bezig is. Dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, dat hij er zo uit ziet en dat hij er altijd weer staat. Dat is gewoon werken en ik denk dat hij daarmee een voorbeeld voor ons allemaal is. En uiteindelijk betaalt het zich uit." De scorende Ajax-middenvelder sprak tot slot over het eventuele kampioensfeest, dat weer een stapje dichterbij lijkt te zijn na de zege op PEC.

"Heb jij een voorkeur van waar dat kampioensfeest zich gaat plaatsvinden?", kreeg Klaassen voorgeschoteld op het persmoment. "Dat maakt me allemaal niet uit. Uiteindelijk maakt het me wel uit, maar dat is niet aan mij om te regelen. Wij moeten regelen dat we kampioen worden." Klaassen kreeg gelijk een andere vraag hierover. "Stel je voor: de burgemeester (Femke Halsema, red.) belt je en ze zegt: 'Davy, kies maar'". De Ajacied reageerde met een kwinkslag: "Ze heeft mijn nummer niet, dus dat gaat niet lukken."