Virgil van Dijk krijgt lovende kritiek als ‘luitenant’ in ‘beste Liverpool ooit’

Donderdag, 28 april 2022 om 10:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:39

Liverpool kon na de 2-0 zege van woensdagavond in de eerste ontmoeting met Villarreal in de halve finale van de Champions League rekenen op lovende kritieken. Rio Ferdinand en Michael Owen waren als analist bij BT Sport onder de indruk van het spel dat the Redsop de mat legden op Anfield. Voor Ferdinand was Virgil van Dijk een van de uitblinkers bij de ploeg van trainer Jürgen Klopp.

Voormalig profvoetballer Ferdinand kon zijn bewondering voor Liverpool niet verbergen na de dominante vertoning van Liverpool, en gelooft dat er geen reden is waarom de club dit seizoen niet alle mogelijke prijzen wint. Danzkij de 2-0 zege op Villarreal heeft de Engelse ploeg een grote stap gezet richting de finale van de Champions League. Liverpool won eerder al de Carabao Cup en kan naast het winnen van de Champions League dit seizoen ook nog beslag leggen op de Premier League-titel en de FA Cup.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dit is het beste Liverpool dat ik ooit heb gezien”, zei Ferdinand bij BT Sport. “Ze zijn meedogenloos, zowel met als zonder bal. De manier waarop ze teams onder druk zetten, de energie die ze in hun spel leggen en inzet die ze tonen, je staat ervan versteld. Het winnen van de quadruple moet het doel zijn. Als het ze lukt zijn ze onsterfelijk."

Collega-analist Owen kon de lovende woorden van Ferdinand alleen maar beamen. "Voor mij is dit het beste Liverpool dat ik ooit heb zien spelen. Ze zijn overal. Villarreal moet wel gedacht hebben wat er met hen aan de hand was. Een antwoord vinden op deze pressing is echt onmogelijk.”

Ferdinand had ook lovende woorden over voor Van Dijk. De voormalig speler van Manchester United noemde de dertigjarige verdediger een van de vier ‘luitenanten’ van Liverpool samen met Jordan Henderson, Andy Robertson en Trent Alexander-Arnold. “Zij zullen de ploeg voor de return moeten behoeden voor gemakzucht. Dat is het enige waardoor ze nog kunnen struikelen.”