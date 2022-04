Kranten smullen van De Bruyne en Benzema: ‘Had eeuwig mogen duren’

Woensdag, 27 april 2022 om 07:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:30

Manchester City en Real Madrid hebben dinsdagavond de harten veroverd van menig voetballiefhebber. In de eerste halve finale van de Champions League maakten beide Europese eliteclubs er een ware thriller van. Uiteindelijk zegevierde de ploeg van Josep Guardiola (4-3), maar beslist is het allerminst. Ook de kranten in Nederland konden er geen genoeg van krijgen. "Manchester City - Real Madrid had eeuwig mogen blijven duren", schrijft Willem Vissers in De Volkskrant.

"Dit was zonder twijfel de mooiste Champions League-wedstrijd van dit seizoen", opent De Telegraaf maandag in het sportkatern. "Het publiek in het Etihad Stadium kwam ogen tekort om te beseffen wat er allemaal op de grasmat plaatsvond. Een blauwe orkaan raasde over Real Madrid heen, dat op dat moment nog leek op een elftal vol oude mannen", doelt het dagblad op de openingsfase. City kwam na anderhalve minuut op voorsprong via Kevin De Bruyne, die voor het snelste doelpunt ooit zorgde in de halve finale van een Champions League-duel. Binnen tien minuten zorgde Gabriel Jesus al voor een verdubbeling van de score door van dichtbij af te ronden na een ietwat gelukkige controle.

"Maar als er dit seizoen één conclusie kan worden getrokken, is het dat Real Madrid nooit verslagen is voordat het eindsignaal heeft geklonken." City tilde de marge drie keer naar twee doelpunten, maar zag hoe de ploeg van Carlo Ancelotti continu de rug rechtte. Een treffer van Vinícius Júnior en twee goals van Karim Benzema, waaronder een weergaloze panenka, maakten het een draaglijke uitgangspositie voor de Koninklijke met het oog op de return volgende wek. Benzema tekende met zijn strafschop voor zijn 41ste doelpunt dit seizoen en zijn 14e treffer in de huidige Champions League-campagne. "Dat kan alleen een topspits met een overschot aan zelfvertrouwen", besluit De Telegraaf.

Het Algemeen Dagblad spreekt zelfs van 'een van de fraaiste Champions League-wedstrijden van de eeuw', maar vraagt zich hardop af of het Guardiola nu wél gaat lukken om het miljardenbal te winnen met City. "Nu is het toch weer afwachten of Guardiola dit seizoen de Champions League wint. Het kwam er niet meer van sinds hij vertrok bij Barcelona. Niet bij Bayern München en nu nog niet bij Manchester City. De finale is nu nog lang niet bereikt, terwijl de buit na elf minuten al binnen leek. Maar het respect tussen de twee managers (Ancelotti won de trofee drie keer als trainer, red.) is ook onder de grootst denkbare druk van een halve finale van de Champions League groot."

De mooiste beschouwing komt misschien wel van Willem Vissers, die het treffen tussen City en Real in De Volkskrant omschrijft als 'een traktatie voor het voetbalvolk'. "Voetbal zoals voetbal bedoeld is, op een avond om bij te schrijven in het boek der lofzangen op het spel. Alle belangen in het moderne topvoetbal en de stress verdween voor het oog van de wereld, in een magistrale wedstrijd die als voorbeeld mag gelden voor een soms overspannen biotoop." Ook Vissers zag een dominant City in het eerste halfuur. "Zo oppermachtig als City dinsdag in grote delen van de wedstrijd was, vooral voor rust, was bijna akelig."

Naast Benzema groeide ook De Bruyne uit tot absolute smaakmaker. De middenvelder was zelf verantwoordelijk voor de 1-0 en leverde de assist bij de 2-0. "Ach, Kevin De Bruyne, wat een heerlijke show legde hij op de mat, in de eerste helft", schrijft Vissers. "En zo ging het verder met het ophangen van slingers, na rust, met deze show uit duizenden, deze traktatie. Karim Benzema is de belangrijkste kandidaat voor de Gouden Bal. Het had eeuwig mogen blijven duren, deze wervelwind. Het was een avond waarop twee ploegen elkaar het genoegen van voetbal gunden. Geen gedoe, geen simulatie, geen tijdrekken. Gewoon voetballen, elkaars kwaliteiten respecteren, vrij zijn, en intussen proberen een doelpunt meer te maken dan de tegenstander."