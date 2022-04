Weekend vol supportersgeweld; RKC biedt excuses aan voor gasten uit België

Dinsdag, 26 april 2022 om 18:53 • Laatste update: 21:13

Een groep Belgische supporters heeft zich flink misdragen rondom het duel RKC Waalwijk – PEC Zwolle van afgelopen zaterdag. De kelderkraker in de Eredivisie, die werd gewonnen door de bezoekers uit Overijssel, werd ontsierd door misdragingen van supporters. Hetgeen leidde na afloop tot grote vechtpartijen tussen groepen van beide clubs, waarbij veertig agenten in actie moesten komen om de orde te herstellen. De Belgische fans waren notabene zelf uitgenodigd door de aanhang van RKC om de wedstrijd te bezoeken, zo melden de Waalwijkers op de clubsite.

Een gedeelte van de RKC-fans had een groep Belgische supporters uit Beveren uitgenodigd om de thuiswedstrijd tegen PEC bij te wonen met de hoop op extra steuntje in de rug te krijgen. De Belgen kwamen echter met hele andere intenties naar Waalwijk toe en misdroegen zich gedurende de wedstrijd in het stadion. De misdragingen leidden ook buiten de stadionpoorten tot chaotische taferelen. "RKC betreurt het dat veel welwillende supporters angstige momenten hebben meegemaakt en hier getuige van waren. Het mag duidelijk zijn dat deze personen niets in het Mandemakers Stadion te zoeken hebben gehad", schrijft de Eredivisionist op de website.

Veertig agenten moesten eraan te pas komen om de ongeregeldheden te stoppen. Ze zouden daarbij door de groep met Belgische supporters onder meer zijn bespuugd en bekogeld met glas. Een politiewoordvoerder laat weten ‘dat er niemand gewond is geraakt, ook geen agenten’. Ook zijn er geen aanhoudingen verricht. RKC-directeur Frank van Mosselveld laat weten dat de club de ongeregeldheden die plaatsvonden ‘grondig aan het onderzoeken is’. De 'steun' van de zuiderburen heeft RKC niet geholpen. PEC Zwolle ging er dankzij een 0-2 overwinning met drie hele belangrijke punten vandoor in de strijd tegen degradatie.

Ook onrustig bij Fortuna - Go Ahead

Afgelopen zondag was het ook onrustig na afloop van de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles (1-0). Supporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist op een industrieterrein bij de A2, zo meldt De Limburger. Op beelden van VKMAG is te zien hoe de supportersgroepen elkaar onder meer met riemen te lijf gaan. Een woordvoerder van de politie in Limburg laat weten op de hoogte te zijn van de massale vechtpartij, maar dat er geen aangifte is gedaan en er verder geen onderzoek zal plaatsvinden naar de ongeregeldheden. Het is niet bekend hoeveel supporters betrokken waren bij het handgemeen.

PEC is RKC door de overwinning tot op twee punten genaderd en bivakkeert op een zestiende plek op de ranglijst. RKC bezet de vijftiende plaats, maar het gat met de laatste plek is nog maar drie punten. Fortuna Sittard is door de overwinning op Go Ahead, die werd behaald middels een van richting veranderd schot van Zian Flemming, over RKC heen geklommen op de ranglijst. Fortuna bezet met nog vier speelronden te gaan de veertiende plek en heeft een voorsprong van drie punten op de plek die clubs veroordeeld tot het spelen van play-offs om promotie/degradatie.