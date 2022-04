Verweij: ‘Ik denk dat Ajax naar alternatieven kijkt, maar hij is heel geliefd’

Maandag, 25 april 2022 om 19:36 • Laatste update: 20:01

Mike Verweij durft niet met zekerheid te zeggen of Ajax een poging gaat wagen om Brian Brobbey terug te kopen van RB Leipzig. De huurling was afgelopen weekend goud waard voor de Amsterdammers toen hij Ajax in de absolute slotfase aan een overwinning hielp tegen NEC (0-1). Volgens Verweij is Brobbey 'geliefd' in Amsterdam, 'al is dat geen reden om hem wel of niet te kopen'. Valentijn Driessen merkt vervolgens op dat Sébastien Haller nou ook niet de spits is waar Ajax de laatste weken op kan bouwen.

Brobbey kreeg afgelopen zaterdag de lachers op zijn hand, toen hij tijdens de persconferentie grapte over een vertrek naar Manchester United gezien de aanstelling van Erik ten Hag als nieuwe manager. "Daar is hij misschien iets te duur voor, maar ik denk dat je hem er alleen voor de sfeer al bij moet houden", aldus Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Brobbey is ontzettend geliefd in Amsterdam. Overmars was altijd van het standpunt 'weg is weg en niet meer terug', maar Brobbey is een heel grappig kereltje. Dat bewees hij ook na zijn goal tegen NEC, al is dat geen reden om hem wel of niet te kopen."

Tegen NEC was Brobbey meer dan belangrijk voor Ajax, daar hij de Amsterdammers de volle buit schonk met een doelpunt in de 88ste minuut. Door de zege blijft het gat richting achtervolger PSV vier punten. "Je kunt er van alles van vinden, en het is misschien geen typische Ajax-spits, maar als hij binnen de lijnen komt gebeurt er wel iets", ziet ook Verweij. "Misschien is het wel het ideale breekijzer en zou je hem daarvoor moeten kopen. Ik denk dat ze naar alternatieven kijken, maar Brobbey levert wel als invaller." Brobbey wordt door Ajax tot het einde van het seizoen gehuurd van RB Leipzig, waar hij nog een doorlopend contract heeft tot medio 2025.

Volgens Driessen is het maar goed dat Brobbey levert, daar zijn concurrent in de spits dat niet doet. Haller werd in de bekerfinale tegen PSV geslachtofferd, maar mocht het tegen NEC weer vanaf de aftrap laten zien. Zijn laatste doelpunt in de Eredivisie dateert van 20 maart, toen hij scoorde in De Klassieker. "Haller gaf weer niet thuis, dan begrijp ik wel dat Brobbey denkt dat hij het weer moet doen", zegt de chef voetbal van De Telegraaf. "Hoe lang staat hij nu al op twintig goals, Mike? Een week of twintig?", vraagt Driessen hardop. "Brobbey viel wel in als rechtsbuiten (voor Steven Berghuis, red.), maar heeft daar amper gestaan. Die goal kwam ook vanuit de spitspositie", besluit Driessen.