Bayern verzekert zich uitgerekend tegen Dortmund van tiende landstitel op rij

Zaterdag, 23 april 2022 om 20:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:50

Bayern München is zaterdagavond voor de elfde keer op rij, en 31ste keer in de clubhistorie, landskampioen van Duitsland geworden. Uitgerekend tegen grote rivaal Borussia Dortmund won der Rekordmeister zijn tiende landstitel op rij. Serge Gnabry en Robert Lewandowski gaven Bayern een comfortabele voorsprong voor rust, waarna de spanning in de wedstrijd in het tweede bedrijf nog werd teruggebracht door Emre Can. Dankzij een late treffer van Jamal Musiala kon het Beierse feest in de slotfase losbreken: 3-1.

Borussia Dortmund kampte voor het duel met Bayern met een overvolle ziekenboeg. Maar liefst vijftien spelers moesten de kampioenswedstrijd van de ploeg van Julian Nagelsmann aan zich voorbij laten gaan. Trainer Marco kon onder anderen geen beroep doen op Mats Hummels Thorgan Hazard en Donyell Malen. De thuisploeg begon logischerwijs met clubtopscorer Lewandowski in de basis.

Beide ploegen slaagden er in de openingsfase niet in om serieuze kansen te creëren, maar met een kwartier op de klok was de voorsprong voor Bayern wel een feit. Een afvallende corner werd op de rand van het strafschopgebied met de knie aangenomen door Gnabry, die de bal vervolgens op fraaie wijze uit de lucht tegen de touwen schoot: 1-0. De aanvaller dacht de regerend landskampioen daarna op titelkoers te schieten door in een leeg doel binnen te schuiven. Ditmaal ging er echter een streep door de treffer van Gnabry vanwege buitenspel.

Bayern wist de marge voor rust alsnog te verdubbelen dankzij geklungel in de defensie van BVB. Dan-Axel Zagadou leed slordig balverlies op eigen helft, wat hardhandig werd afgestraft door Lewandowski: 2-0. Het was voor de Poolse doelpuntenmachine alweer zijn 27ste doelpunt in 26 wedstrijden tegen zijn oude club. De thuisploeg kon echter slechts kort genieten van de comfortabele voorsprong, want direct na rust kon Dortmund de spanning in de wedstrijd terugbrengen.

Joshua Kimmich beging een overtreding in zijn eigen strafschopgebied op Marco Reus, waarna scheidsrechter Daniel Siebert gedecideerd naar de penaltystip wees. Emre Can stuurde Manuel Neuer vervolgens vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 2-1. Dortmund wilde doorpakken via Reus, die de sluitpost van Bayern direct erna tot een knappe redding dwong, maar de bezoekers kregen mede door de grote waslijst aan afwezigen geen echte grip op de wedstrijd. Het duel werd in de slotfase uiteindelijk in het slot gegooid door invaller Musiala. De jonge aanvaller trof van dichtbij doel, nadat hij in eerste instantie nog Marwin Hitz op zijn weg vond: 3-1.