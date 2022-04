Stekelenburg ontkent wild gerucht: ‘Ik weet niet waar dat vandaan komt’

Vrijdag, 22 april 2022 om 21:01 • Jeroen van Poppel

Maarten Stekelenburg ontkent aan Erik ten Hag te hebben gevraagd om Jay Gorter op te stellen in de finale om de TOTO KNVB Beker. De 39-jarige doelman van Ajax reageert daarmee op de berichtgeving van Mike Verweij van De Telegraaf, die stelde dat de net herstelde goalie liever niet meteen was begonnen tegen PSV (2-1 verlies). "Ik weet niet waar dat vandaan komt", reageert Stekelenburg voor de camera van Ajax TV.

Erik ten Hag koos vorige week om André Onana uit het doel te halen en moest dus een keuze maken tussen Stekelenburg, Gorter en eventueel Przemyslaw Tyton. Stekelenburg was net terug van een slepende heupblessure en had sinds eind augustus niet meer gespeeld, maar toch koos Ten Hag voor de routinier. "Overigens schijnt het dat Stekelenburg zelf heeft geroepen: 'Laat Gorter maar keepen'", aldus Verweij eerder.

"Ik heb het ook gehoord", zegt Stekelenburg vrijdag in een reactie. De goalie ontkent in alle toonaarden. "Als er aan mij gevraagd wordt of ik wil keepen, dan wil ik dat altijd. Als de trainer op mij een beroep doet en vraagt of ik er klaar voor ben, zal ik altijd 'ja' zeggen." Stekelenburg wordt verder gevraagd naar de overgang van Erik ten Hag naar Manchester United, die nu definitief is. "Het is voor hem een mooie stap. Voor Ajax is het jammer", aldus de ervaren keeper. "Wat hij hier de laatste jaren heeft gedaan, is geweldig. We hebben prijzen gepakt en mooi voetbal laten zien. Voor ons en Ajax is het dus jammer, maar ik gun het hem wel."

Stekelenburg had aanvankelijk niet gerekend op minuten tegen PSV. "Ik had het niet meer verwacht na de prognose van de blessure. Ik ben aan het revalidatietraject begonnen en het zag er niet uit dat ik dit seizoen nog zou redden en de vraag was of ik überhaupt nog door zou gaan. Het is zo voorspoedig gegaan dat we er drieënhalve maand van af hebben kunnen halen. Hoe dat kan? Ik heb met de fysiotherapeut keihard gewerkt. Dan moet je ook geen tegenslagen en reactie krijgen, en die heb ik gelukkig niet gehad."