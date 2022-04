Nieuw, opmerkelijk verzoek Piqué gelekt: ‘Je hebt de vrijheid om ons te naaien’

Woensdag, 20 april 2022 om 20:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:33

Gerard Piqué heeft in de zomer van 2019 een poging gewaagd om de competitie-indeling van zijn club FC Andorra in de Segunda División B te beïnvloeden, zo blijkt uit nieuwe onthullingen van El Confidencial. De verdediger van Barcelona vroeg Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF), om een 'makkelijke groep'. Het derde niveau van Spanje bestond destijds uit vier regionale groepen van twintig clubs.

FC Andorra maakte in het seizoen 2019/20 zijn opwachting op het derde niveau van Spanje. Destijds stond de club al een halfjaar onder leiding van Kosmos Holding Group, het bedrijf waar Piqué eigenaar van is. FC Andorra betaalde een bedrag van 452,022 euro om CF Reus Deportiu te mogen vervangen op het derde niveau, nadat die club een niveau werd teruggezet door de RFEF vanwege het nalaten spelerssalarissen te betalen. Het was nog de vraag in welke van de vier groepen FC Andorra terecht zou komen.

Het verloop van clubs was de afgelopen jaren groot op het derde niveau, omdat jaarlijks veel clubs promoveerden uit de Tercera División. In de zomer werden de clubs ingedeeld in groepen. Normaliter gebeurt dat per regio, waardoor een indeling met de clubs uit het noordoosten van Spanje voor de hand lag voor FC Andorra. Voorafgaand aan de indeling van juli 2019 zocht Piqué contact met Rubiales. Hij diende het verzoek in om niet bij Catalaanse ploegen te worden ingedeeld. "Catalonië is de sterkste regio", zei Piqué in een telefoongesprek.

Piqué wilde dus niet dat zijn club bij de groep met clubs uit het noordoosten (Groep 4) werd ingedeeld. Uiteindelijk gebeurde dat overigens wel. Andorra eindigde als negende in die competitie, die voortijdig werd beëindigd door de opkomst van het coronavirus. Onder meer Barcelona B, Villarreal B en Espanyol B zaten in de groep. Rubiales herinnerde Piqué er tijdens het gesprek dat de groepen regionaal gebonden zijn. Aangezien Andorra net boven het noordoosten van Spanje ligt, was een koppeling met (onder meer) de Catalaanse clubs het meest voor de hand liggend.

"Dat snap ik, maar wij staan helemaal onderaan de voetballadder", reageerde Piqué. De verdediger trok de vergelijking met Atlético Baleares, een club uit de eilandengroep de Balearen, ten oosten van Spanje. Die club werd in 2018/19 ingedeeld bij clubs uit het oosten van Spanje, maar in 2019/20 bij clubs uit het noordwesten. "Als je ons in een andere regio indeelt, zorgt dat niet voor grote veranderingen. Mocht je kiezen voor subgroepen van tien clubs, dan is het logisch om tien Catalaanse clubs bij elkaar in te delen, zodat wij in een andere groep terecht zouden komen."

Rubiales: "Het maakt voor jullie niet uit waar jullie worden ingedeeld? Ook als je grotere afstanden moet afleggen? Het ligt voor de hand dat jullie bij Catalaanse clubs komen, maar het is goed om te weten dat reizen geen probleem vormt." Piqué stond ook open voor tegenstanders uit Andalusië, de meest zuidelijke regio van Spanje. Dat zag Rubiales niet zitten: "Kun je je voorstellen dat Marbella (een club uit Andalusië, red.) naar Andorra moet reizen? Ze vermoorden me."

Piqué reageerde geïrriteerd. "Je hebt de vrijheid om ons te naaien en ons overal heen te sturen" Piqué noemde de groep rondom Baskenland, La Rioja en Navarra (Groep 2) en de groep rondom Aragón (Groep 3) 'acceptabel'. "Dat zouden voor ons de beste groepen zijn. Als je ervoor kunt zorgen dat we niet bij de Catalaanse clubs komen, is dat veel beter voor ons. De Catalaanse clubs zijn altijd de beste." Sinds het huidige seizoen is de Spaanse voetbalpiramide anders opgebouwd en bestaat het derde niveau nog 'maar' uit veertig clubs in plaats van tachtig.