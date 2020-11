De Nederlander bij de club waarmee Piqué de Champions League wil halen

Als het aan Gerard Piqué ligt, wordt er op termijn Champions League-voetbal gespeeld in Andorra. De 33-jarige centrumverdediger is sinds december 2018 met zijn Kosmos Holding Group eigenaar van FC Andorra, de enige club van het dwergstaatje in de Pyreneeën die actief is in de Spaanse voetbalpiramide. Sinds kort heeft het ambitieuze project van Piqué een Nederlands tintje, want Hector Hevel verruilde AEK Larnaca recent voor het inmiddels al op het derde niveau in de Segunda División B uitkomende FC Andorra.

Door Chris Meijer

Hevel schiet in de lach als zijn gedachten teruggaan naar het Nou Estadi Municipal de Palamós. In kustplaats Palamós aan de Costa Brava stond hij in zijn eerste wedstrijd voor FC Andorra tegenover UE Llagostera. Dat zijn nieuwe club in Spanje, en dan voornamelijk voor tegenstanders, onlosmakelijk verbonden is met Piqué, werd hem toen fijntjes duidelijk. “Stonden mensen tegen ons dingen te schreeuwen over Piqué. Tja, dat gaat nergens over. Je merkt dat de mensen automatisch wat meer op je gaan reageren, het leeft best wel”, lacht Hevel. Geheel onlogisch is het niet. Buiten het feit dat Piqué de eigenaar is en geregeld zijn gezicht laat zien in Andorra, schieten Els Tricolors omhoog in de Spaanse voetbalpiramide. En de opmars is nog lang niet voorbij, als het aan de verdediger van Barcelona ligt.

Het is bijna twee jaar geleden dat Piqué met zijn Kosmos Group de eigenaar van FC Andorra werd. Hij zette de investeringsmaatschappij samen met Hiroshima Mikitani (baas van Barcelona's hoofdsponsor Rakuten) en Edmund Chu (directeur van Chinees management- en marketingbureau SECA) op. Nadat Kosmos betrokken was geweest bij de productie van de documentaire La Decisión over de beslissing van Antoine Griezmann om in de zomer van 2018 bij Atlético Madrid te blijven, met een miljardenproject het Davis Cup-toernooi in het tennis op de schop gooide en geld stak in onder meer zonnebrillen (Kypers), organische hamburgers (Natrus), sportdranken (426 Miles) en eSports (e.football.pro), besloot men ook in het voetbal te stappen. Het zal de nodige wenkbrauwen hebben doen fronsen dat er uiteindelijk gekozen werd voor FC Andorra, dat op in december 2018 maar net boven de degradatiestreep stond op het vijfde niveau in de Primera Catalana en een schuld van 300.000 euro had. Bovendien speelde de club in zijn 78-jarige bestaan nooit hoger dan het derde niveau.

Piqué gaf in gesprek met de BBC te kennen dat hij ‘via via’ had gehoord van FC Andorra en zag een ‘interessante kans’, omdat in tegenstelling tot de andere clubs in de kelder van het Spaanse voetbal in dit geval een heel land achter de club zou staan. Hij liet tevens weten dat hij niet puur investeerder wilde zijn, maar dat hij ook daadwerkelijk invloed op het beleid wilde uitoefenen om een opmars in het Spaanse voetbal mogelijk te maken. Dat werd overigens al snel duidelijk, want direct na zijn aantreden werden voormalig Ajacied Gabri en Albert Jorquera aangesteld als trainers om de Barcelona-filosofie te implementeren in Andorra. Bovendien arriveerden met Federico Bessone, Marti Riverola en Adria Vilanova direct een aantal jeugdproducten van Barcelona.

Voormalig Ajacied Gabri was tussen december 2018 en februari 2020 trainer van FC Andorra, maar werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.

Het resulteerde in 2019 in de eerste promotie, die direct gevolgd werd door de volgende stap in de Spaanse voetbalpiramide. CF Reus Deportiu degradeerde gedwongen vanuit de Segunda División B, omdat de club zijn spelers niet meer kon betalen. Zamora, Jaen, Intercity en Linares aasden op de plek op het derde niveau, maar grepen mis doordat FC Andorra een bedrag van 452.022 euro op tafel legde. In het door de coronacrisis afgebroken afgelopen seizoen eindigde de club van Piqué als negende, een teleurstellende prestatie getuige het feit dat Gabri gedurende de jaargang zijn congé kreeg. Dit jaar moet FC Andorra serieus gaan meedoen om promotie naar het tweede niveau. Om dat te bewerkstelligen, werd de selectie afgelopen zomer flink versterkt en één van de dertien spelers die werden aangetrokken was Hevel. Het 24-jarige jeugdproduct van ADO Den Haag speelde de voorbije drieënhalf jaar op Cyprus voor AEK Larnaca, won daar de beker en speelde in de Europa League.

Hevel besloot na het afgelopen seizoen dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging, ondanks dat AEK Larnaca wel met hem wilde verlengen. “Ik zocht in persoonlijk en sportief opzicht een nieuwe uitdaging, een beetje de Europese kant op. Het werd door de coronacrisis wat moeilijker, de opties waren schaarser en clubs gingen selecties verkleinen. En laten we eerlijk zijn: Cyprus is een mooi eiland en alles is goed daar, maar het wordt van buitenaf minder bekeken”, bekent Hevel. Hij trainde een tijdje mee bij VVV-Venlo, waar hij directeur spelersbeleid Stan Valckx al kende. “De trainer kende ik nog niet en ze wilden kijken of het van beide kanten beviel. Ik heb het eerst nog even afgehouden, maar later heb ik het geprobeerd. Het was oké, ik heb een aanbieding gekregen. Maar het is uiteindelijk stukgelopen. Nederland was een optie, alleen is er niet echt iets gekomen waarvan ik dacht: dit gaat wat worden.”

“Ik kon op Cyprus blijven bij een andere club, maar dat schoot voor mij niet echt op. Tenzij ze je echt een godsvermogen betalen, dan moet je wel even twee keer achter je oor krabben. Ik kon naar Polen, dat soort landen. Maar werd ik daar op dit moment gelukkig van? Ik had echt iets in mijn hoofd en heb om die reden niet naar het geld gekeken, maar echt naar het sportieve aspect. In dat geval maakt het geld niet uit, want ik verdien hier minder dan ik in andere landen kon verdienen. Dat mag ik best zeggen. Maar dat was voor mij niet belangrijk”, gaat hij verder. In oktober bleven er twee concrete opties over, waaronder een aanbieding van FC Andorra. Voor Hevel, zoon van een Nederlandse vader en een Spaanse moeder, was het dwergstaatje in principe onbekend terrein, al was hij al wel op de hoogte van de ambities van Piqué met de club.

Bovendien woont zijn zaakwaarnemer in Andorra, waardoor hij het nodige kon vertellen over de club en de aspiraties. “Het was eigenlijk binnen een paar dagen geregeld. Ze waren zeer geïnteresseerd, dat lieten ze blijken. Ik sprak met de directeur en de trainer, wilde kijken wat voor voetbal ze voor ogen hadden, welke rol ik daarin moest krijgen en wat precies de ambities waren. Dat zijn factoren die helpen om te beslissen. Alles bevalt en het contract is redelijk voor wat ik op dat moment wilde, dan is het snel voor elkaar. Mijn familie woont in Barcelona, op tweeënhalf uur rijden. Ik ken de cultuur en de taal, weet hoe het eraan toegaat en had daardoor geen aanpassingsproblemen. Dat is ook belangrijk.”

Avui el @fcandorra fa 78 anys! ?? I mireu qui ha vingut a celebrar-ho amb nosaltres! ??#SomTricolors ?????? pic.twitter.com/vAJESB5CmL — FC Andorra (@fcandorra) October 15, 2020

“Natuurlijk speelde het ook een rol dat Piqué betrokken is bij het project. Niet doorslaggevend, maar het speelt wel mee. Hij is het uithangbord van de club, dat is heel belangrijk. Hij heeft een hele bekende naam bij clubs, die komen daardoor bij FC Andorra kijken. Spelers worden hier weggehaald en dat is belangrijk, omdat je de ambitie kan hebben om een stap hogerop te doen. Op het derde niveau moet je dan wel een club hebben met een project en ambitie, want anders kom je ergens terecht waar je niet terecht wil komen”, bekent Hevel. Hij wijst op Moha Keita (naar Getafe) en Moussa Sidibé (naar Ponferradina), die afgelopen zomer vanaf FC Andorra een stap omhoog maakten.

Piqué fungeert bij FC Andorra niet alleen als uithangbord en investeerder, maar laat ook geregeld zijn gezicht zien in het Camp de Fútbol de Prada de Moles. Voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd tegen Llagostera sprak de 102-voudig Spaans international de selectie toe (‘over hoe hij het dit seizoen wil gaan zien’) en tijdens dat duel zat hij met zijn vrouw Shakira en hun kinderen op de tribune. “Hij is betrokken bij de club, dat merk je wel. We kregen ook te horen dat we ons altijd bij hem of de directeur konden melden, als er iets was. Hij is niet zo heel oud, dat maakt het wel anders. Eigenaren zijn normaal wat ouder. Maar hij is heel vriendelijk, kwam gewoon gedag zeggen en gedraagt zich als een gewoon persoon. Dat is wel belangrijk, dat je een eigenaar hebt die benaderbaar en heel betrokken is. Hij wil graag dat het project goed verloopt, daar heeft hij baat bij. Het gaat verder dan alleen investeren, ook om iets opbouwen en het overtuigen of het aantrekken van spelers. Volgens mij is hij nu ook een hotel aan het bouwen voor de club, dat is serieus investeren. Er zijn meer plannen als we promoveren, ik hoorde geluiden over een nieuw stadion.”

Hevel legt aan voor een schot in de thuiswedstrijd tegen Espanyol B (2-2).

Het Camp de Fútbol de Prada de Moles in het gehucht Encamp is voorlopig nog niet bepaald een onderkomen voor een club met de ambities om ooit in de Champions League te spelen. Overigens zaten daar kort na het aantreden van Piqué vaak niet meer dan vijftien mensen op de tribunes. Nu zijn dat er gemiddeld drie- tot vierhonderd, waarmee de capaciteit van vijfhonderd toeschouwers benaderd wordt. Al kan dit maximumaantal nog worden opgevoerd worden, want bij de kampioenswedstrijd van ruim een jaar geleden keken er nog eens duizend mensen mee vanuit de bergen. “Nu er geen publiek mag komen, weet ik niet of het leeft onder de mensen. Af en toe krijg je wel commentaar naar je hoofd: ‘Oh speel je daar? Veel succes, doe je best’. Andorra is een klein voetballand met een bescheiden eigen competitie. Dat is met heel veel respect gezegd. Ze houden hier wel van voetbal, maar ons team bestaat toch voornamelijk uit Spanjaarden.”

Het eerste seizoen van Hevel is er direct een van de waarheid. De Spaanse voetbalpiramide gaat na de huidige jaargang op de schop. Momenteel spelen er 102 clubs op het derde niveau, verdeeld in tien verschillende competities. Dit wordt volgend seizoen teruggebracht naar twee competities van twintig clubs. Om überhaupt een kans te maken voor een plek hierin, moet er in tot maart lopende reguliere competitie een plek bij de eerste zes behaald worden. De eerste drie krijgen in een eindronde een kans op promotie naar het tweede niveau en weten zich in ieder geval verzekerd van een plek in een van de nieuwe competities op het derde niveau. Na drie remises en een nederlaag in de eerste vijf wedstrijden staat de druk er direct op. “Het kan hard gaan, kijk naar RCD Mallorca. Die gingen in twee jaar van de Segunda B naar LaLiga. Je merkt dat iedereen scherp gehouden wordt om alles te winnen en mee te doen om promotie.”

Van de zonnige kustplaats Larnaca naar een appartement in de Pyreneeën: de leefomstandigheden van Hevel zijn ietwat veranderd. “Maar dit heeft ook zijn charme en zo zie je wat van de wereld, toch?”, vraagt Hevel met een glimlach. Tegenwoordig traint hij op dertienhonderd meter hoogte en in drie graden, in plaats van de verzengende hitte van Cyprus. “Bij de trainingen vond ik het meevallen. Maar laatst speelden we een wedstrijd in de avond en toen merkte ik het heel erg, door de vochtigheid kwam ik even wat lucht tekort. Je ziet dat de tegenstanders in de tweede helft op een gegeven moment vermoeid raken. Op Cyprus was dat een beetje hetzelfde, met de warmte. Dat is ook lastig als je van buiten Cyprus komt.” Het is de bedoeling dat op termijn ook Liverpool, Juventus, Bayern München, Real Madrid en Barcelona hiermee te maken gaan krijgen. Met een grijns besluit Hevel: “Wie weet wat de toekomst brengt. Het is leuk dat je in een project terecht bent gekomen waarin je kunt meegroeien met de club.”