Nieuwe tapes Piqué lekken uit: ‘Laten we zorgen dat dit niet in de media komt’

Woensdag, 20 april 2022 om 11:45 • Laatste update: 12:07

In de Spaanse media is veel te doen om gelekte audiofragmenten tussen Gerard Piqué en Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF). Waar eerder sprake was van mogelijke belangenverstrengeling van de centrale verdediger van Barcelona ten opzichte van de nieuwe inrichting van de Supercopa, blijkt uit nieuwe fragmenten dat de verdediger een plaats in het Olympische elftal van Spanje veilig wilde stellen met behulp van Rubiales.

De nieuwe audiofragmenten die El Confidencial publiceert lijken de invloed die Piqué bij bondsvoorzitter Rubiales heeft te bevestigen. De verdediger stuurde in 2019 een bericht naar Rubiales, waarin hij zijn hulp vroeg om een plek in het Spaanse Olympische team voor de Spelen van Tokio te bewerkstelligen. “Je moet dit voor mij doen, Rubi. Ik wil heel graag in actie komen op de Olympische Spelen", is te horen. "We moeten de coach (Luis de la Fuente, red.) samen benaderen, maar dit moet wel geheim blijven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Piqué betrokken bij Supercopa-deal van 240 miljoen, 24 miljoen in eigen zak

Eerder deze week werd Piqué in verlegenheid gebracht door el Confidencial vanwege een vermeende deal om de Supercopa. Lees artikel

Piqué stelt in de tape voor om naar Madrid te komen. "Dan gaan we met hem (De la Fuente, red.) om de tafel zitten. Laten we ervoor zorgen dat dit niet in de media komt. We moeten het geheim houden, anders gaan andere spelers ook om een plek vragen”, maakt Piqué duidelijk aan Rubiales, die positief reageert. "Ik heb de coach op de hoogte gebracht. Hij is degene die de beslissingen moet nemen, maar hij is natuurlijk blij dat ik hem daarbij een handje help. Ik zou erg graag willen zien dat je meegaat naar de Olympische Spelen, maar je moet dit gesprek uiteraard geheim houden."

In een later gesprek uit Rubiales meer twijfel over de zaak. “Geri, ik heb vandaag met De la Fuente gesproken en hij vertelde me dat hij wil wachten tot ze zich gekwalificeerd hebben, als je dat goed vindt. Als dat gebeurd is gaat hij misschien met je praten. Ik ben hier niet zeker van, ik wilde geen suggesties bij hem doen of hem onder druk zetten.” Ieder team dat actief is op de Olympische Spelen krijgt de mogelijkheid om drie ‘dispensatiespelers’ in te schrijven. Deze spelers mogen ouder zijn dan 21 jaar, de maximumleeftijd waarop spelers mee mogen naar het toernooi.

Piqué bijt van zich af na ophef: ‘Er is gelekt met kwade bedoelingen’

Gerard Piqué reageerde eerder al verbolgen op de publicatie van el Confidencial over zijn vermeende miljoenendeal met de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales. Lees artikel

Rubiales wist uiteindelijk niet genoeg invloed uit te oefenen op De la Fuente om Piqué mee te nemen naar Japan: de oefenmeester besloot hem niet in te schrijven voor het Olympische team. De Spaanse oefenmeester maakte liever gebruik van Marco Asensio, Dani Ceballos en Mikel Merino als dispensatiespelers, aangezien zij ook deel uitmaakten van de kwalificatiecampagne van het Spaanse team. In Tokio reikten de Spanjaarden tot de finale, waar het in de finale na verlenging onderuit ging tegen titelverdediger en favoriet Brazilië (2-1).