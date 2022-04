FC Twente doet klemmende oproep aan fans: ‘Hier moeten we écht van af’

Woensdag, 20 april 2022 om 14:20 • Jordi Tomasowa

FC Twente heeft een open brief aan zijn supporters gepubliceerd op de eigen website. De Tukkers roepen in de brief op om misdragingen in en rondom de Grolsch Veste tijdens wedstrijden te beperken. Twente noemt specifieke gedragingen die de club steeds vaker voor ziet komen en geeft daarbij aan welke maatregelen er genomen worden.

Twente opent de brief naar zijn supporters, getekend door algemeen directeur Paul van der Kraan, positief. “Het is fantastisch dat we weer met ons allen naar De Grolsch Veste kunnen, dat de sfeer ouderwets goed is en dit duidelijk een positief effect heeft op de spelersgroep en de resultaten”, begint het statement. “Helaas merken we echter ook dat het aantal misdragingen rondom wedstrijden gestaag toeneemt, hier moeten we écht van af. Een van de meest in het oog springende misdragingen is het, al dan niet opzettelijk en bewust, gooien van (half)volle bekers bier. Dit is heel snel een trend geworden en hier willen we zo snel mogelijk weer helemaal van af.”

Twente distantieert zich van het gedrag en wijst op de mogelijke consequenties. “Het past ook helemaal niet bij FC Twente; hier drinken we ons bier toch gewoon lekker op? Van het gooien van bier hebben niet alleen je medesupporters en gasten van de club ontzettend veel last, maar bijvoorbeeld ook media en pers en natuurlijk wij als club zelf. De KNVB is strikt in haar beleid en schroomt niet om ons fikse boetes op te leggen voor dit gedrag.”

Ook een andere trend wordt door de club aan de kaak gesteld. “Een ander probleem waar we tegenaan lopen is dat er een flinke toename is van het aantal vechtpartijen en van het aantal vernielingen in én om het stadion. Ook hier distantiëren wij ons van en wij willen dat dit stopt.” Twente benadrukt dat het zelf al druk bezig is de misstanden uit te bannen. “Om dit onwenselijke gedrag tegen te gaan hebben we in de afgelopen periode, op basis van beschikbare camerabeelden en informatie, reeds mensen uit De Grolsch Veste verwijderd en stadionverboden uitgedeeld. Tevens is er een groep mensen opgeroepen om zich te verantwoorden voor hun daden ten overstaan van de Gedragscommissie bij FC Twente.”

Twente is in een verhitte strijd verwikkeld om directe plaatsing voor Europa af te dwingen. De club onder leiding van Ron Jans vindt zichzelf terug op de vierde plaats, die aan het einde van de rit recht geeft op plaatsing voor de derde voorronde van de Conference League. De voorsprong op nummer vijf AZ - dat bij de huidige eindstand veroordeeld zou zijn tot het spelen van play-offs - bedraagt drie punten, met nog vijf speelronden in de Eredivisie te spelen. Twente kan zelfs nog derde worden, wat zou betekenen dat de club zich mag melden in de play-offs van de Europa League. De achterstand op nummer drie Feyenoord bedraagt momenteel drie punten.