Verweij: ‘Het is de vraag of hij nog heel lang bereid is te wachten bij Ajax'

Woensdag, 20 april 2022 om 09:46 • Laatste update: 10:06

Volgens Mike Verweij heeft Kenneth Taylor het in zich om op den duur als opvolger van Ryan Gravenberch te dienen op het middenveld van Ajax. Het talent van de beloftenploeg, die nog tot medio 2024 vastligt in Amsterdam, lijkt echter weinig kansen te krijgen van Erik ten Hag. Ook in de bekerfinale tegen PSV werden hem geen speelminuten gegund. Verweij vraagt zich dan ook af hoe het gesteld is met het geduld van de negentienjarige middenvelder.

De onderhandelingen rond Gravenberch lijken zich in een impasse te bevinden, daar Ajax vasthoudt aan 30 miljoen euro en het geïnteresseerde Bayern München niet verder wil gaan dan 23 miljoen. Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf is de kans hierdoor groot dat Gravenberch niet naar Duitsland vertrekt en ook volgend seizoen het shirt van Ajax draagt. Mocht het alsnog tot een akkoord komen, kan Ajax aan de bak in de zoektocht naar een vervanger, daar er volgens chef voetbal Valentijn Driessen momenteel niemand in de selectie rondloopt die aan het niveau van Gravenberch kan tippen.

"Waar heel veel routiniers niet thuis geven, geeft hij iedere wedstrijd wel thuis", is Driessen in de podcast Kick-off lovend over Gravenberch. "Dat was ook tegen PSV te zien. Dit is een parel. Als je die voor 20-25 miljoen kan ophalen, is dat een koopje voor de Europese top. Hij gaat veel meer waard worden. Hier zit een hele goede kop op. Ajax gaat hem echt missen. Als deze jongen ook nog wegvalt, moet Ajax zich heel goed gaan versterken. Ik zie weinig jongens die deze rol van hem kunnen overnemen. Als ik Kudus zie invallen, zo plichtmatig. Die laat niet zien dat hij er moet staan in plaats van Gravenberch. Dat valt me echt zwaar tegen."

Ook in Klaassen ziet Driessen geen opvolger voor Gravenberch. "Dit lijkt wel de vorm van Everton mee te hebben genomen, die deed zondag ook weer veel te weinig goed." Volgens Verweij heeft Taylor het wel in zich om op den duur het middenveld van Ajax te versterken. "Hij is de laatste weken op de training stappen aan het maken, dat hoor je ook van andere spelers. Maar hij is nog lang geen Ryan Gravenberch. Het is de grote vraag of hij nog heel lang bereid is om te wachten in Amsterdam of elders gaat kijken. In de bekerfinale kreeg hij ook geen speelminuten."

Pokeren

Gravenberch heeft altijd aangegeven niet gratis te willen vertrekken bij Ajax, maar vindt het nu wel tijd voor een volgende stap. "Ik kan me niet voorstellen dat de commissarissen daar heel blij mee zijn", doelt Verweij op het 'pokeren' van Ajax met de geboden 23 miljoen. "Het is altijd de speler die bepaalt. Als hij naar Bayern wil, moet je er daarmee proberen uit te komen." Volgens Driessen zijn het de 'gebruikelijke schermutselingen'. "Onder andere door Mike ligt er alleen heel veel op straat wat normaal niet op straat komt over dit soort onderhandelingen en bedragen die wel of niet worden geboden. Voor de buitenwacht is het nieuw dat er continu een tussenstand wordt opgenomen."