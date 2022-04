Volendam kan vrijdag promoveren na vermakelijk restant van ADO - Jong PSV

Dinsdag, 19 april 2022 om 21:29 • Chris Meijer • Laatste update: 21:33

FC Volendam krijgt komende vrijdag op bezoek bij FC Den Bosch de kans om directe promotie naar de Eredivisie veilig te stellen. ADO Den Haag verzuimde dinsdagavond om het gat met de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie terug te brengen naar zes punten. Na de resterende 64 minuten van het eerder gestaakte duel met Jong PSV stond er in Den Haag een 2-2 stand op het scorebord.

De wedstrijd tussen ADO en Jong PSV werd op 12 maart na 26 minuten spelen bij een 0-1 stand (doelpunt van Johan Bakayoko) gestaakt, nadat door een stroomstoring tot twee keer toe de stadionlampen uitvielen. Opvallend genoeg waren er voorafgaand aan het restant opnieuw problemen met de lichtmasten: één van de vier stadionlampen weigerde aanvankelijk aan te gaan. Kort voor achten sprong de lichtmast alsnog aan, waardoor het spel enkele minuten na de geplande aanvangstijd hervat kon worden.

In de nog negentien resterende minuten in de eerste helft waren de beste kansen voor ADO, via Thomas Verheydt en Samy Bourard. Jong PSV liet zich pas na de rust van tien minuten - waarin overigens een tl-balk boven een vak met ADO-fans los kwam te hangen - voor het eerst zien, met een schot van Bakayoko. Met 55 minuten op de klok slaagde ADO erin om de een maand geleden opgelopen achterstand weg te poetsen. Doelman Kjell Peersman had nog een antwoord op de inzet van Ricardo Kishna, maar kon niet voorkomen dat Verheydt vanuit de rebound de 1-1 op het scorebord bracht.

Nigel Thomas bracht PSV snel daarna weer op voorsprong, nadat hij kort daarvoor nog onterecht werd teruggefloten voor buitenspel. Na twee man te hebben uitgespeeld schoot hij in de korte hoek de 1-2 binnen. ADO liet zich echter niet uit het veld slaan door de Eindhovense treffer: Peersman redde aanvankelijk nog op een inzet van Verheydt, maar was een minuut later kansloos op een kopbal van de spits. Met het ingaan van het Haags kwartiertje was Kishna dicht bij de eerste voorsprong van het duel. Namens Jong PSV was Bakayoko nog gevaarlijk, maar in de gelijke stand kwam geen verandering meer.

ADO bezet door de remise de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met 63 punten. Excelsior en Roda JC Kerkrade hebben evenveel punten, terwijl FC Eindhoven met een punt meer de derde plaats bezet. De achterstand van FC Eindhoven op FC Volendam bedraagt echter zeven punten, waardoor FC Volendam zich vrijdag met een zege op FC Den Bosch kan verzekeren van promotie. In dat geval is de ploeg van trainer Wim Jonk met daarna nog twee wedstrijden niet meer te achterhalen door de naaste achtervolgers.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 35 24 5 6 36 77 2 FC Volendam 35 20 11 4 28 71 3 FC Eindhoven 35 19 7 9 24 64 4 Roda JC Kerkrade 35 17 12 6 29 63 5 Excelsior 35 19 6 10 25 63 6 ADO Den Haag 35 21 6 8 25 63 7 Jong Ajax 35 17 8 10 15 59 8 NAC Breda 35 15 10 10 13 55 9 De Graafschap 35 14 9 12 5 51 10 VVV-Venlo 35 13 5 17 -10 44 11 FC Den Bosch 35 13 4 18 -19 43 12 Jong PSV 35 11 8 16 -2 41 13 TOP Oss 35 11 8 16 -9 41 14 Almere City FC 35 10 8 17 -9 38 15 Jong AZ 35 11 5 19 -13 38 16 Telstar 35 8 11 16 -23 35 17 Jong FC Utrecht 35 10 4 21 -25 34 18 MVV Maastricht 35 10 3 22 -34 33 19 FC Dordrecht 35 8 8 19 -26 32 20 Helmond Sport 35 7 6 22 -30 24