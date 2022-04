Bizar toeval: Stadionlampen zorgen wéér voor problemen bij ADO - Jong PSV

Dinsdag, 19 april 2022 om 20:05 • Chris Meijer • Laatste update: 20:11

Het restant van de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Jong PSV is dinsdagavond enkele minuten later dan gepland begonnen, doordat de stadionverlichting opnieuw voor problemen zorgden. De wedstrijd werd vorige maand na 26 minuten gestaakt, omdat destijds door een stroomstoring de lichtmasten uitvielen en dat probleem niet kon worden opgelost. Het leek er even op dat door dezelfde problemen er opnieuw een streep door het duel zou gaan, maar de spelers staan inmiddels tóch op het veld voor de resterende 64 minuten waaraan Jong PSV met een 0-1 voorsprong is begonnen.

Terwijl de teams van ADO en Jong PSV al begonnen waren aan het warming-up, bleek één van de vier stadionlampen niet te werken. Giovanni Franken - trainer van de thuisploeg - liet in gesprek met ESPN aanvankelijk weten dat er niet gespeeld zou gaan worden wanneer deze lamp niet voor de geplande aftraptijd van 20.00 uur zou aanspringen. “Dit is een beetje het seizoen tot nu toe, moet ik zeggen”, verzuchtte Franken. “Maar ik ben positiever gestemd, want het is er vandaag maar één. Ze zijn er druk mee bezig.”

Geen grap, één stadionlamp is uitgevallen in Den Haag. Dit is een inhaalwedstrijd omdat de stadionlampen uitvielen ?? "Als de lamp niet aangaat, gaan we niet kunnen spelen" pic.twitter.com/j9DRVGHtoh — ESPN NL (@ESPNnl) April 19, 2022

“Als die lamp niet aangaat, kunnen we niet spelen. Dat is wel de harde en pijnlijke conclusie”, benadrukte Franken. “Ik ga het ditmaal wel wat korter bespreken, ook met collega Ruud (van Nistelrooij, red.). Ik voelde me vorige keer best wel verantwoordelijk dat we waren gestart, want dat was voor niemand goed. Ik wil niet weer een scenario dat we een uur in de kleedkamer zitten. We kunnen misschien wel vijftien minuten wachten, maar niet een uur en een kwartier zoals vorige keer. Soms is het ongelooflijk wat er gebeurt. Dit kan je niet navertellen.”

Vanwege de reglementen is het niet mogelijk om met drie brandende stadionlampen te spelen. “Het heeft te maken met lichtinval, camera’s, jullie hebben ook licht nodig… Het zijn technische dingen waar ik niet heel veel verstand van heb, maar er moeten vier lichtmasten aan staan”, aldus Franken. Zijn collega Ruud van Nistelrooij kon wel lachen om de situatie. “Als dit niet doorgaat, dan gaan we maar in het Philips Stadion spelen. Daar doen de lampen het altijd. Laten we het niet overdrijven. Ik ga ervan uit dat de lampen zo aan springen en dan gaan we starten.”

Waar Franken stellig zei dat er koste wat het kost om 20.00 uur afgetrapt moest worden, bleek deze aanvangstijd niet dusdanig heilig. ESPN meldde dat scheidsrechter Clay Ruperti in eerste instantie van plan was om de omstandigheden op het veld te bekijken met drie brandende stadionlampen. Vervolgens sprong de vierde stadionlamp kort voor achten alsnog aan, waardoor Ruperti de spelers kon gaan halen om het veld op te gaan. Het duel is hervat met een scheidsrechtersbal.

De wedstrijd tussen ADO en Jong PSV werd op 12 maart na 26 minuten spelen gestaakt. Door een stroomstoring viel ongeveer drie kwartier voor de geplande aftraptijd de verlichting uit, terwijl er al enkele spelers op het veld waren voor de warming-up en de nodige supporters op het plek zaten op de tribunes. Het lukte aanvankelijk om met een noodaggregaat de stroomvoorziening weer op gang te helpen, waardoor er ruim een uur na de geplande aanvangstijd alsnog kon worden afgetrapt. Al vroeg in de wedstrijd viel de stroom opnieuw uit, waarna het duel definitief gestaakt werd. Jong PSV stond voor de stadionverlichting na 26 minuten spelen voor de tweede keer uitviel door een treffer van Johan Bakayoko op een 0-1 voorsprong.