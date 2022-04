Kraay: ‘Mijn informatie is dat Onana zich geblesseerd gemeld heeft’

Het lijkt erop dat André Onana zondag helemaal niet van de partij zal zijn bij de finale van de TOTO KNVB Beker tussen PSV en Ajax. Eerder deze week werd al duidelijk dat Ajax-trainer Erik ten Hag Onana zou gaan wisselen voor Maarten Stekelenburg. Nu zegt Hans Kraay junior in het programma Goedemorgen Bekerfinale van ESPN dat Onana zich geblesseerd gemeld heeft voor de bekerfinale.

Aad de Mos vraagt in het praatprogramma of Onana er eigenlijk wel bij zal zijn in De Kuip. “Ik denk het niet, ik kan het me niet voorstellen. Je kunt hem er beter niet bij nemen, want dat levert niks op, toch?”, reageert presentator Milan van Dongen in eerste instantie. Kraay haakt vervolgens in: “Ik kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar mijn informatie is dat Onana zich geblesseerd gemeld heeft.”

“Als jij zegt: ‘Ik heb last van mijn lies’, kan niemand zeggen dat het niet zo is”, vervolgt Kraay. Het verhaal wordt vervolgens gedeeld door Van Dongen, die naar eigen zeggen hetzelfde heeft gehoord. “We hebben het nog niet honderd procent bevestigd gekregen, maar we hebben die geluiden ook gehoord.”

Verschillende media meldden afgelopen week dat Ten Hag Onana voor de bekerfinale uit zijn basiselftal zou halen ten faveure van Stekelenburg. Onana maakte een onzekere indruk sinds zijn terugkeer van een dopingschorsing. De Kameroener blunderde gedurende de Afrika Cup al tegen Burkina Faso en ging ook in de fout namens Ajax tegen Benfica in de Champions League: hij zat mis bij een vrije trap van Alejandro Grimaldo, waardoor Darwin Núñez de beslissende 0-1 kon binnenkoppen. Vorige week zondag tastte Onana tegen FC Groningen (1-3 zege) mis bij een uithaal van Jörgen Strand Larsen, waardoor Groningen op voorsprong kwam.

Daar kwam vorige week zaterdag een verkeerde pass bovenop die werd onderschept door Sparta, waarna Joeri de Kamps scoorde. Onana zei na afloop van dat laatste duel dat de negatieve reactie van zijn eigen publiek hem niet interesseert. "Ze kunnen zingen, ze kunnen janken, ze kunnen doen wat ze willen, I don’t give a shit", aldus de Kameroener. Stekelenburg keerde zaterdag tegen Sparta terug in de wedstrijdselectie, nadat de ervaren doelman eind augustus een zware heupblessure opliep. Stekelenburg speelde sinds 28 augustus geen wedstrijd meer, maar Ten Hag geeft de ervaren sluitpost dus zonder enig wedstrijdritme het vertrouwen in de bekerfinale.

“Hij zet wel zijn hele carrière op het spel”, oordeelt Aad de Mos over Onana. “Hij is zwaar geïrriteerd, omdat hij vanuit zijn eigen omgeving krijgt te horen dat hij nog steeds die grote keeper is en trek je er niks van aan. En je gaat toch naar Internazionale. Nou ik kan je vertellen: dit wordt allemaal meegenomen naar Italië. En in Italië gaat hij niet beginnen, dat kan ik je nu al vertellen. Dus zijn hele carrière zet hij op het spel. En het is ook niet vriendelijk om tegen Hans (Kraay junior, red.) te zeggen, en daar heb ik een hekel aan: My Friend. Daar hou ik ook niet zo van.”

“Zijn gedrag is niet goed, dat is ook de reden dat hij niet keept”, beaamt Hedwiges Maduro. “Die spelers gaan zich ergeren aan hem. Hij keept superslecht, maar dan nog kun je als speler gewoon meedoen.” De Mos noemt het moment waarop Davy Klaassen en Daley Blind vorige week na de wedstrijd tegen Sparta geïrriteerd reageerden toen de spelers van Ajax moesten wachten om het publiek te bedanken ‘dodelijk’. “Dat is het ergste wat er is in de kleedkamer he, als spelers boos worden. Dan moet je wegwezen.”