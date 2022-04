Henk Fraser spaart zijn eigen spelers niet na ‘bijna lachwekkend’ moment

Zaterdag, 16 april 2022 om 23:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:54

Henk Fraser is teleurgesteld over de inzet van zijn ploeg in het verloren Eredivisie-duel met Fortuna Sittard (3-0). Met name de eerste treffer, die genoteerd werd door Mats Seuntjes uit een vrije trap, was tekenend voor de ‘mentaliteit’, oordeelt de trainer van Sparta Rotterdam na afloop in gesprek met Hélène Hendriks van ESPN. Ook Adil Aussar begrijpt niet wat er met zijn team aan de hand was.

“Wat er allemaal mis ging? Nou, het ging eigenlijk al vanaf de start mis", begint Fraser. "We verloren het eerste duel al meteen en daardoor kregen we een corner tegen. Vanaf dat moment was alles misschien wel typerend, als je terugkijkt. Volgens mij hebben zij veertien corners gehad, en wij vier. Dat hoeft niet altijd alles te zeggen over een wedstrijd, maar voor mij is dat een indicatie dat we dit duel púúr op mentaliteit verloren hebben.” Met name de wijze waarop Sparta het eerste doelpunt incasseerde zorgt voor onbegrip bij de keuzeheer.

In de tiende speelminuut mocht Seuntjens vanaf de rand van het zestienmetergebied aanleggen voor een vrije trap. Hij trof doel in de rechterbenedenhoek, waar doelman Maduka Okoye stond maar niet reageerde op de inzet. “Ik snap er echt niets van... Hoe die eerste vrije trap erin ging was echt bijna lachwekkend. We zijn gewoon allemaal niet scherp. Je bent er als ploeg gewoon niet helemaal bij. Zo simpel is het. Dat geldt voor ons allemaal”, besluit Fraser.

Aanvoerder Aussar begrijpt evenmin hoe de vrije trap van Seuntjens kon resulteren in de 1-0. "Ik snap er geen pepernoot van. Onze keeper stond nog niet klaar en hij schoot de bal al. Volgens de scheidsrechter mocht het. We zaten vanaf minuut één niet goed in de wedstrijd. Waar dat aan lag, is moeilijk te zeggen. Het is best moeilijk om dat nu voor de camera of in de kleedkamer uit te leggen”, besluit de middenvelder.