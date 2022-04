‘Ik ga proberen Lewandowski te vragen om hier naartoe te komen'

Zaterdag, 16 april 2022 om 13:59 • Laatste update: 14:03

Arek Milik heeft een duit in het zakje gedaan omtrent de transfergeruchten rondom zijn landgenoot Robert Lewandowski. De spits van Bayern München wordt de laatste maanden nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij de Duitse recordkampioen. Milik geeft in gesprek met Onze Mondial met een knipoog aan dat hij een poging gaat doen om Lewandowski ervan te overtuigen te tekenen voor Olympique Marseille.

De geruchten rondom een vertrek van Lewandowski bij Bayern worden de voorbije maanden steeds hardnekkiger. Contractbesprekingen met der Rekordmeister hebben vooralsnog niets opgeleverd, waardoor de Pool na dit seizoen nog maar een jaar vastligt. Lewandowski wordt onder meer nadrukkelijk in verband gebracht met Barcelona. Als het echter aan Milik ligt, tekent zijn kompaan in de aanval bij de nationale ploeg van Polen voor Marseille.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In een interview met Onze Mondial geeft Milik al lachend aan dat hij er alles aan gaat doen om Lewandowski te overtuigen om de stap te zetten naar de aankomende opponent van Feyenoord in de halve finale van de Conference League. “Het wordt heel moeilijk, want hij heeft nog een contract voor een jaar. Maar ik ga proberen hem te vragen om naar Marseille te komen. Misschien kan ik wel iets doen”, zei de spits met een knipoog.

De kans dat Bayern Lewandowski zomaar laat gaan lijkt klein. De Zuid-Duitsers lieten bij monde van bestuursvoorzitter Oliver Kahn weten niets te zien in een vertrek van de doelpuntenmachine. “Robert weet wat hij krijgt bij Bayern en wij weten wat we aan hem hebben. We zouden gek zijn als we gaan praten over een vertrek van een speler die elk seizoen tussen de dertig en veertig doelpunten maakt voor ons. We behouden hem zeker nog een seizoen”, sprak de oud-doelman van Bayern stellig.

Ook trainer Julian Nagelsmann ziet de topschutter niet vertrekken. “Ik heb nooit de indruk gehad dat Lewandowski wilde vertrekken. In onze gesprekken lijkt hij heel betrokken te zijn bij Bayern, dat is voor mij een teken dat hij wil blijven. Ik wil uiteraard ook in de toekomst over hem kunnen beschikken, daar komt binnenkort hopelijk snel duidelijkheid over”, aldus de oefenmeester. De vrouw van Lewandowski plaatste vrijdag op Instagram een verhaal waarin ze vertelde dat ze is begonnen met Spaanse les, wat in Spaanse media heeft geleid tot speculaties over een op handen zijnde transfer naar LaLiga.