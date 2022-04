Berghuis sprak met collega-international over transfer: ‘Zo werkt het gewoon’

Zaterdag, 16 april 2022 om 06:57 • Laatste update: 07:22

Steven Berghuis keert komende zondag voor de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV voor de tweede keer dit seizoen terug naar De Kuip sinds hij de overstap van Feyenoord naar Ajax maakte. Dat is voor hem geen ‘dingetje’, zo geeft hij te kennen in een interview met het Algemeen Dagblad. Berghuis vertelt afgelopen zomer ook met Georginio Wijnaldum - die Feyenoord ooit verruilde voor PSV - over de gevoelige transfer te hebben gesproken.

“Ik zocht het heel erg om mezelf met de besten te meten. Ik ben een jongen met ambitie uit Apeldoorn, hè. Ik bedoel: we komen niet allemaal uit Rotterdam, Amsterdam of Eindhoven. Als je in je geboortestad speelt, bij een grote club waar je al van jongs af aan zit, dan snap ik heel goed dat je een andere afweging maakt. Spelers zoals pak ’m beet Justin Bijlow bij Feyenoord of Cody Gakpo bij PSV”, stelt Berghuis. “Ik heb het er ook met Georginio Wijnaldum over gehad tijdens het EK.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij zei: ‘Als ze een ander voor jou kunnen halen, doen clubs het óók.’ Zo werkt het gewoon. Een carrière is kort. Keuzes zijn cruciaal. Ik vind dat je daar ook zakelijk naar mag kijken. Als supporter kun je twintig jaar op de tribune zitten bij een club voor er Champions League voorbijkomt. Die tijd heeft een speler niet”, benadrukt Berghuis. PSV - komende zondag de tegenstander in de bekerfinale - wilde hem in de zomer van 2019 al weghalen bij Feyenoord. Berghuis stelt dat dit een ‘serieuze’ optie was, daar PSV Champions League speelde en hij zichzelf vanaf daar wel een vervolgstap zag maken.

Afgelopen zomer wilde Roger Schmidt ook met hem om de tafel, terwijl ook technisch directeur John de Jong ‘liet merken’ dat hij Berghuis wilde hebben. “Maar ik besloot dat ik naar Ajax wilde, mede omdat Ajax nu verzekerd was van groepsfase Champions League. Met PSV is het niet meer tot een gesprek gekomen”, aldus Berghuis. Qua positie is er bij Ajax nu meer veranderd voor Berghuis dan in de vijf jaar hiervoor, zo beaamt hij. Bij Feyenoord speelde hij heel af en toe al als aanvallende middenvelder, maar in Amsterdam is hij op deze positie basisspeler geworden. Berghuis noemt dat ook een mentale ontwikkeling, omdat hij naar eigen zeggen elke keer ‘gewogen’ wordt.

Een sleutelmoment hierin is volgens Berghuis een gesprek met trainer Erik ten Hag geweest, op weg naar Lissabon voor het eerste groepsduel in de Champions League met Sporting Portugal. “Ik had net één wedstrijd op 10 gespeeld. Twee assists gegeven tegen PEC Zwolle. In het vliegtuig riep de trainer me bij zich en zei dat ik zou gaan starten. Met beelden erbij namen we tijdens de vlucht mijn rol door. Niemand had me ooit al echt op 10 gezet, een positie met veel verantwoordelijkheid, en Ten Hag durfde het nu ‘gewoon’ aan bij de start van de Champions League. Die blijk van vertrouwen heb ik zeer gewaardeerd.”