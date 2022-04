Driessen: ‘Zijn onbeschofte gedrag was zelfs voor Ten Hag een brug te ver’

Vrijdag, 15 april 2022 om 09:54 • Laatste update: 10:18

Valentijn Driessen haalt in zijn column voor De Telegraaf hard uit naar André Onana. De doelman komt de laatste weken steeds vaker negatief in het nieuws met blunders en zijn gedrag buiten de lijnen. Ook voor Erik ten Hag lijkt de maat vol, nu hij in de bekerfinale ervoor kiest om Onana te passeren en de van een zware blessure terugkerende Maarten Stekelenburg op te stellen. Driessen prijst Ten Hag voor zijn ‘principiële opstelling’, maar ziet ook een sportief risico.

Onana maakte een onzekere indruk sinds zijn terugkeer van een dopingschorsing. De Kameroener blunderde gedurende de Afrika Cup al tegen Burkina Faso en ging ook in de fout namens Ajax tegen Benfica in de Champions League: hij zat mis bij een vrije trap van Alejandro Grimaldo, waardoor Darwin Núñez de beslissende 0-1 kon binnenkoppen. Vorige week zondag tastte Onana tegen FC Groningen (1-3 zege) mis bij een uithaal van Jörgen Strand Larsen, waardoor Groningen op voorsprong kwam. Daar kwam zaterdag een verkeerde pass bovenop die werd onderschept door Sparta, waarna Joeri de Kamps scoorde. Onana zei na afloop van dat laatste duel dat de negatieve reactie van zijn eigen publiek hem niet interesseert: "Ze kunnen zingen, ze kunnen janken, ze kunnen doen wat ze willen, I don’t give a shit."

Driessen ziet dat Onana het nu zelfs bij zijn trainer verbruid heeft. “Erik ten Hag grijpt nietsontziend in bij doelman André Onana, die hij lang de hand boven het hoofd heeft gehouden. Zijn onbeschofte gedrag na Ajax-Sparta was zelfs voor Ten Hag een brug te ver”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf. Driessen stelt dat Ten Hag een van de laatste mensen was die Onana in bescherming nam. “Eigenlijk was Ten Hag de laatste bij Ajax die het nog voor Onana opnam door hem bij de selectie te houden, aanvankelijk op de bank en later onder de lat na het wegvallen van Pasveer. Maar uiteindelijk verraadde Onana ook zijn beschermheer Ten Hag.”

Driessen prijst Ten Hag om zijn beslissing, maar ziet ook een gevaar op de loer liggen. “Sportief is de keeperswissel een groot risico. Geen plaats in het elftal is zo spelritmegevoelig als die onder de lat. Zelfs voor ervaren doelmannen. Zie hoe moeilijk Onana het heeft sinds zijn comeback. Hij werd geschorst als een Europese topkeeper en kwam terug als een modale Eredivisie-doelman. En dan kwam hij niet eens terug van een zware blessure zoals Stekelenburg. Het open doekje voor de beslissing van Ten Hag kan volledig verkeerd aflopen voor Ajax. Maar club en trainer hebben zich tenminste principieel opgesteld. Iets wat valt te prijzen.”