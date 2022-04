Mike Verweij: Ajax deed Erik ten Hag geen enkele aanbieding

Woensdag, 13 april 2022 om 16:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:40

Ajax heeft verzuimd om Erik ten Hag een hernieuwde aanbieding te doen, meldt Mike Verweij. De clubwatcher van de Amsterdammers vertelt in een video-item van De Telegraaf dat er door Ajax wel degelijk gesproken is met Ten Hag, maar dat het daarbij gebleven is. Verweij denkt dat het aanblijven van voormalig directeur voetbalzaken Marc Overmars voor een ommekeer had kunnen zorgen in het aanstaande vertrek van Ten Hag naar Manchester United.

Ten Hag zou volgens The Athletic al mondeling rond zijn met zijn nieuwe club, waar hij naar verluidt voor maximaal vier jaar gaat tekenen. United koopt daarmee het tot 2023 doorlopende contract van de 52-jarige oefenmeester af. De clubleiding van de Amsterdammers verzuimde Ten Hag een concrete aanbieding te doen, aldus Verweij. "Ze hebben met hem gesproken, maar geen aanbieding gedaan. Waarom weet niemand."

Verweij denkt dat de aanwezigheid van de in februari vertrokken Overmars de zaak had kunnen doen kenteren. "Ik denk dat Overmars veel concreter was geweest dan de huidige Ajax-leiding, die echt wel een kans gemist heeft om Ten Hag een heel goed aanbod te doen. Vanaf het moment dat hij weg is, is er denk ik wel iets geknapt bij Ten Hag. Overmars haalde een hele hoop ruis bij hem weg, die je niet wil hebben in je elftal. Toen heeft Ten Hag denk ik wel bepaald dat hij ook zou gaan vertrekken."

Hoewel Verweij bevestigt dat Manchester United aan het langste eind heeft getrokken bij Ten Hag, stelt hij dat de voormalig trainer van Go Ahead Eagles, Bayern München II en FC Utrecht wel degelijk twijfelde over een ander voorstel. "Er is ook nog een bod van RB Leipzig doorheen gekomen. Leipzig kwam met een dusdanig bod dat het echt het overwegen waard werd voor Ten Hag. Zijn hart ligt in Duitsland, zijn droom is om ooit trainer van Bayern München te worden. Hij zal hebben gedacht: hoe kan ik dat het beste bereiken? Het was een dubbeltje op zijn kant, en die is de kant van United op gevallen."