Jeroen Zoet denkt serieus na over terugkeer in Nederlandse top

Maandag, 11 april 2022 om 23:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:31

Feyenoord heeft Jeroen Zoet gepolst voor een terugkeer in de Eredivisie, zo weet 1908 (gelieerd aan Feyenoord Transfermarkt). De 31-jarige doelman speelt al tijden geen rol van betekenis meer bij het Italiaanse Spezia en staat open voor het aanbod, maar heeft nog geen beslissing genomen. Feyenoord kan Zoet transfervrij inlijven, maar dan moet de goalie wel genoegen nemen met minder salaris. De routinier wordt binnenkort voor de tweede keer vader en beschouwt Nederland als reële optie.

Zoet is bezig aan zijn tweede en vermoedelijk laatste seizoen aan de Golf van La Spezia. De ervaren doelman was jarenlang de nummer één bij PSV, maar vertrok na het verliezen van die plek in 2020 voor anderhalf miljoen euro door de achterdeur uit het Philips Stadion. Zoet werd door Spezia - toen net gepromoveerd naar de Serie A - aangetrokken als eerste doelman, maar raakte al in zijn tweede wedstrijd zwaar geblesseerd aan zijn lies.

Pas vier maanden later was Zoet weer fit, maar zijn plek als eerste keus was toen al verloren aan Ivan Provedel, die nog altijd het doel verdedigt van de club. In maart 2021 kreeg Zoet een nieuwe kans onder de lat, maar na vier wedstrijden verdween hij alweer uit het doel. In totaal speelde de voormalig PSV'er in bijna twee seizoenen zestien officiële wedstrijden voor Spezia. Zoet kwam elf keer uit voor Oranje, voor het laatst op 31 mei 2018.

Feyenoord is mogelijk op zoek naar een betrouwbare stand-in voor Justin Bijlow, die regelmatig verstek moet laten gaan door blessures. In maart liep Bijlow een zware voetblessure op, waardoor Ofir Marciano in het doel kwam. De Israëliër, die afgelopen zomer transfervrij werd binnengehaald, maakt geen onuitwisbare indruk en ging al diverse keren behoorlijk in de fout.