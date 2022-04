Erling Braut Haaland ontvangt waanzinnig aanbod: álle wensen ingewilligd

Maandag, 11 april 2022 om 19:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:58

Erling Braut Haaland staat op het punt om een beslissing te nemen over zijn volgende club. De 21-jarige topspits heeft nu officieel een mega-aanbieding in handen van Manchester City, zo meldt Gianluca Di Marzio. Haaland ziet volgens de vermaarde transferexpert in het vijfjarige contractvoorstel al zijn financiële wensen uitkomen. Het aanbod is voor Haaland interessanter dan dat van Real Madrid, weet Di Marzio.

Manchester City zoekt al tijden naar een onbetwiste nummer één in de spitspositie. Nadat Harry Kane afgelopen zomer niet los te weken bleek bij Tottenham Hotspur, zet de steenrijke Engelse grootmacht nu alles op Haaland. City is bereid om alle wensen van de Noorse goalgetter in te willigen: de spits kan een jaarsalaris van 30 miljoen euro tegemoetzien en er ligt een commissie van liefst 70 miljoen euro klaar voor zijn belangenbehartigers. Dat bedrag wordt verdeeld onder Mino Raiola en vader Alf-Inge Haaland.

Ook de transfersom is geen probleem voor City: Haaland heeft een ontsnappingsclausule in zijn contract van 75 miljoen euro, een bedrag dat Manchester City moeiteloos op tafel legt. Daarmee lijkt de jonge aanvaller een aanbod in handen te hebben dat bijna niet te weigeren is. Aanvankelijk had het eveneens zeer geïnteresseerde Real goede papieren, maar het aanbod van de Madrilenen kon Haaland niet bekoren, meldt Di Marzio.

Real is weliswaar bereid zeer ver te gaan voor Haaland, maar wil nog minimaal één jaar verder met Karim Benzema en heeft daardoor nog geen ruimte in de spitspositie. De oplossing die in Spanje werd bedacht was om Haaland nog één jaar bij Dortmund te laten spelen. De Duitse club kreeg een voorstel van Real om Haaland in de zomer van 2023 voor 125 miljoen euro over te nemen. Real was dus bereid om 50 miljoen euro extra te betalen én Haaland een seizoen extra in Duitsland te laten, waardoor het aanbod zeer aanlokkelijk is voor BVB. De hoofdpersoon in kwestie ziet een langer verblijf echter pertinent niet zitten en zal hoe dan ook komende zomer een stap maken. Overigens deelde Barcelona eerder al mede dat Haaland op dit moment financieel niet haalbaar is.