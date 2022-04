Afellay: ‘Ten Hag moet nu ingrijpen en hem op het matje roepen’

Maandag, 11 april 2022 om 10:44

Als het aan Ibrahim Afellay ligt, roept Erik ten Hag André Onana spoedig op het matje. De doelman ging zaterdag tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Sparta Rotterdam (2-1) in de fout en liet vervolgens zijn medespelers wachten toen zij na afloop klaarstonden om het publiek in de Johan Cruijff ArenA te bedanken. In het programma Studio Voetbal van de NOS wordt geconcludeerd dat Onana steeds verder wegdrijft van Ajax.

“Sinds hij op goal staat, is er een bepaalde onrust teruggekomen in het elftal. Dat heeft ook te maken met wat wijzigingen achterin. Maar Onana is zo onzeker, daar wordt de achterste linie ook onzeker van”, begint Theo Janssen in het praatprogramma. Jeroen Stekelenburg - verslaggever voor de NOS, vond Onana niet zo overkomen en noemt het interview dat hij na afloop gaf aan ESPN ‘bijna arrogant’. Janssen reageert: “Dan moet je als trainer gewoon zeggen: ‘Kom lekker naast me zitten, het is klaar’.”

“Hij gaf duidelijk aan dat hij in een mindere periode zit, omdat hij een tijd niet heeft gespeeld”, zo haakt Pierre van Hooijdonk in. “Maar ik vind dat Ajax daar ook schuldig aan is, zij hebben hem weer op doel gezet. Ze hadden hem ook kunnen laten wegrotten op de tribune. Iedereen wist dat hij naar Italië (Internazionale, red.) gaat en hij heeft Ajax zeker niet netjes behandeld als speler. Ajax heeft toch ook Jay Gorter nog? Je had hem ook kunnen doorschuiven.”

“Het signaal dat werd gegeven toen Onana afwezig was, was: het is klaar, we gaan hem op de bank zetten en niet meer gebruiken. Dan vallen er een paar jongens weg en moet hij weer uit de etalage worden gehaald”, gaat Janssen verder. Afellay haalt aan dat Ajax vermoedelijk niet had gedacht dat Remko Pasveer zichzelf zo goed zou ontwikkelen. “Daarom moet je nooit iemand zo keihard passeren”, benadrukt Janssen.

“Ze gingen toch voor kwaliteit met Onana. Maar als je als keeper in dit scenario fouten gaat maken, wordt het gevoel van het publiek versterkt. Onana drijft daardoor steeds verder weg van zijn club”, concludeert Van Hooijdonk. Er wordt vervolgens een beeld getoond waarop te zien is hoe Daley Blind en Davy Klaassen Onana naar de rest van de spelers moeten toeroepen om het publiek te bedanken. De hele selectie van Ajax stond al klaar toen Onana aansloot.

“Blind en Klaassen zijn de ideale schoonzonen voor een trainer, want die denken altijd in het teambelang. In alles. Nu staan ze daar wortel te schieten met de rest van de selectie”, aldus Van Hooijdonk. Afellay vindt dat Ten Hag hierdoor in gesprek moet met Onana. “De trainer moet hier nu wel ingrijpen en hem op het matje roepen. Dat hij zegt: ‘Luister, ik geef jou het vertrouwen. Niemand wil dat je opgesteld wordt, maar ik sta achter jou en dan kan het niet zo zijn dat je je zo gaat gedragen’.”