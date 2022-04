Flets AC Milan loopt zelf ook averij op na nederlaag Napoli

Zondag, 10 april 2022 om 22:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:56

AC Milan kwam zondagavond in de Serie A op bezoek bij Torino niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Door de remise dreigt de ploeg van trainer Stefano Pioli de koppositie te verliezen aan Internazionale. Milan voert de ranglijst nog altijd aan met 68 punten uit 32 duels, maar de achterstand van Inter, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, bedraagt slechts twee punten.

AC Milan wist dat Napoli eerder op de dag duur puntverlies had geleden in de strijd om de landstitel tegen Fiorentina (2-3). De Milanezen hadden in de openingsfase het betere van het spel, al leidde dit niet direct tot serieuze kansen. Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam uiteindelijk van de bezoekers, nadat Andrea Bellotti werd gevonden door Mërgim Vojvoda. De spits kon koppen tussen Fikayo Tomori en Theo Hernández in, maar zag zijn kopbal vervolgens net naast de paal belanden.

Torino groeide gedurende de eerste helft meer in de wedstrijd en kreeg tien minuten voor rust opnieuw een serieuze mogelijkheid om de score te openen, toen Samuele Ricci door Josip Brekalo vrij voor de goal werd gezet. De middenvelder toonde zich echter niet koel door vanaf een meter of twaalf naast het doel te schieten. De thuisploeg kreeg de beste kansen en maakte hierdoor de meeste aanspraak op een voorsprong.

In het tweede bedrijf brandde het duel al snel meer los. Eerst kon Mike Maignan met een katachtige redding brengen op een afstandsschot van Vojvoda, waarna ook Milan zich eindelijk eens liet gelden. Rafael Leão werd ternauwernood van scoren afgehouden door Gleison Bremer en doelman Mergim Berisha. De rebound leek hierna een prooi te worden voor Sandro Tonali, maar de middenvelder schoot van dichtbij tegen Ricardo Rodríguez. I Rossoneri hoopten met een slotoffensief nog een bevrijdende treffer te maken. Het gemis van Zlatan Ibrahimovic deed zich overduidelijk voelen, waardoor de bezoekers tegen duur puntverlies aanliepen.