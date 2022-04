Oranje Leeuwinnen evenaren record met 12-0 zege; dubbele hattrick Miedema

Vrijdag, 8 april 2022 om 22:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:55

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de kwalificatiereeks voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023. In Groningen werd namelijk met maar liefst 12-0 gewonnen van het zeer zwakke Cyprus. Topschutter Vivianne Miedema nam de helft van de Oranje-productie voor haar rekening. Eerder in de kwalificatiecyclus werd al eens met 0-8 gewonnen van de opponent van vrijdagavond.

Het werd in het stadion van FC Groningen al snel duidelijk dat de Oranje Leeuwinnen niets te duchten hadden van de tegenstander uit Cyprus. Het duurde wel tot halverwege de eerste helft voordat Miedema de score opende, na een pass in de diepte van Jackie Groenen. Drie minuten later werd een goede voorzet van Marisa Olislagers binnengekopt door Jill Roord. Diezelfde Roord toonde haar goede vorm met haar tweede doelpunt van de avond in de 34ste minuut. Het was in de slotfase van de eenzijdige eerste helft weer de beurt aan Miedema. De aanvalster tekende voor de 4-0 na een knappe stift van Sharida Spitse en de hattrick van de speelster van Arsenal was compleet in minuut 44.

Na rust ging het doelpuntenfestijn in Groningen vrolijk verder. Met 52 minuten op de klok knalde Lineth Beerensteyn raak: 6-0. Luttele minuten later kon het publiek in het hoge noorden weer juichen na de vierde treffer van Miedema. Een tweede hattrick werd elf minuten na rust genoteerd, toen Roord de stand naar 8-0 tilde tegen het zwakke Cyprus. Na een uur spelen pikte ook Spitse met een fenomenaal afstandsschot een doelpunt mee: 9-0. De dubbele cijfers werden bereikt met nog twintig minuten te spelen. Miedema had daarmee haar vijfde treffer te pakken, tot grote vreugde van de aanwezige Oranje-supporters, die andermaal konden juichen toen Miedema de 11-0 op het scorebord bracht. Na de tweede hattrick en haar 91ste doelpunt in 107 interlands ging de topscorer onder applaus naar de kant. Esmee Brugts bepaalde een minuut later met haar eerste Oranje-goal de einstand op 12-0.

Damaris Egurrola debuteerde overigens voor de Oranje Leeuwinnen, die een eigen record evenaarden met de monsterzege op Cyprus. Eerder werd met twaalf doelpunten verschil gewonnen van Noord-Macedonië (13-1 2009) en Israël (12-0 in 1977). Dinsdag volgt een oefeninterland tegen Zuid-Afrika. Deze wedstrijd komt in de plaats van het WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland, uitgesteld vanwege de huidige oorlogssituatie. De eerste plaats in kwalificatiegroep is nu in handen van het elftal van Mark Parsons, met veertien punten uit zes duels. Nummer twee IJsland volgt op twee punten, maar heeft wel een duel minder. Alleen de nummer een plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Er volgen in totaal nog twee kwalificatiewedstrijden richting de eindronde van volgend jaar. In juni volgt nog een oefenwedstrijd tegen Engeland, waarna op 9 juli het EK begint voor Nederland tegen Zweden.