Twee extra ‘historische’ Champions League-tickets: Ajax kan enorm profiteren

De UEFA keurt donderdag de nieuwe regelgeving in de Champions League goed. Het grootste Europese clubtoernooi verandert vanaf het seizoen 2024/25 volledig van opzet en breidt daarbij uit van 32 naar 36 deelnemers. Een van de opvallendste wijzigingen zijn de twee zogeheten 'historische' tickets, die als een soort 'verzekeringspolis' dienen voor topclubs die zich niet weten te kwalificeren via de competitie. Ook Ajax zou met zijn huidige ranking meedingen om die startplekken, en bij een eventuele tweede plek in de Eredivisie in aanmerking kunnen komen.

In de huidige opzet worden de 32 deelnemers die de groepsfase van de Champions League weten te bereiken onderverdeeld in 8 groepen van 4 clubs, maar dat is vanaf 2024 verleden tijd. Het toernooi gaat dan verder in een andere competitievorm, het zogeheten Zwiterse model, dat ook in de denksport veel wordt toegepast. Het houdt in dat alle 36 deelnemers in dezelfde gigantische poule terechtkomen, maar niet allemaal tegen elkaar zullen spelen. Elke deelnemer is verzekerd van tien wedstrijden in de groepsfase, vier meer dus dan in het huidige systeem. Tegen wie welke club uitkomt wordt via een vrij ingewikkeld systeem, het Zwitsers model dus, berekend. De extra duels leveren over twee jaar direct een gigantische stijging van de startpremies in het toernooi op.

Er komen in totaal dus vier extra tickets, die de UEFA als volgt verdeelt: de vijfde competitie op de ranking, op dit moment Frankrijk, krijgt de eerste. Daardoor zal ook de nummer drie van het vijfde land een groepsfaseticket overhandigd krijgen, waar dat nu een plek in de voorronde oplevert. Het tweede startbewijs gaat naar de voorronderoute voor niet-kampioenen, waar ook de nummer twee van de Eredivisie jaarlijks aan deelneemt. Op dit moment zijn via die loodzware route, waarin PSV dit seizoen struikelde over Benfica, slechts twee tickets te verdelen. Dat worden er dus drie.

De vijfjarige UEFA-clubranking

CLUB COËFFICIËNT 1. Bayern München 137,000 2. Manchester City 130,000 3. Liverpool 127,000 4. Chelsea 121,000> 5. Real Madrid 118,000 6. Barcelona 113,000 7. Paris Saint-Germain 112,000 8. Juventus 107,000 9. Manchester United 105,000 10. Atlético Madrid 104,000 11. AS Roma 91,000 11. Sevilla 91,000 13. Tottenham Hotspur 83,000 14. Ajax 82,500 15. FC Porto 80,000 15. Arsenal 80,000 17. Borussia Dortmund 78,000 18. RB Leipzig 77,000 19. Villarreal 74,000 20. Olympique Lyon 76,000

De twee 'historische' tickets

De laatste extra twee tickets die de UEFA uitreikt zijn de meest controversiële. Die gaan dus naar de twee clubs met de hoogste coëfficiënt die zich níét via de competitie weten te plaatsen voor de Champions League. Europese superclubs kunnen het zich vandaag de dag nauwelijks veroorloven om een seizoen het torenhoge prijzengeld te missen en dwongen bij de UEFA daarom deze 'verzekeringspolis' af. Er geldt wel een extra voorwaarde: een club komt alleen in aanmerking indien die in de competitie finisht op een plek recht onder de plaatsen die wél groepsfasetickets voor het toernooi opleveren, of direct onder het volgende team dat ook een 'historisch' ticket krijgt.

Concreet zou dit kunnen betekenen dat een Nederlandse club bij een tweede plek in de Eredivisie aanspraak maakt op een historisch ticket. Daarvoor is dan wel een enorm goede coëfficiënt nodig, wat op dit moment alleen Ajax heeft in Nederland. De Amsterdammers bezetten momenteel de 14de plek op de vijfjarige ranking en zouden - als het systeem al was ingevoerd - dus een ticket krijgen, indien minstens dertien ploegen boven Ajax zich via de competitie kwalificeren.

Op dit moment zijn Manchester United (nr. 9 op UEFA-ranking) en AS Roma (11) de hoogst geplaatste clubs die op hun huidige plek in de competitie geen groepsfaseticket in handen hebben, daarna zou Ajax komen (al staan de Amsterdammers uiteraard bovenaan in de Eredivisie). Omdat United zevende staat in de Premier League, zouden de Engelsen niet in aanmerking komen voor de regeling: daarvoor is plek vijf in Engeland benodigd. AS Roma staat wel vijfde in Italië en zou het eerste ticket dus opstrijken. Mocht Ajax in het huidige scenario zakken naar de tweede plek in de Eredivisie, dan zou het tweede 'historische' ticket naar Amsterdam gaan.