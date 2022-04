Duurste speler ooit in Jong PSV toont met dubbelslag zijn absolute klasse

Maandag, 4 april 2022 om 22:04 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:36

Jong PSV en FC Volendam hebben elkaar maandagavond in evenwicht gehouden in de Keuken Kampioen Divisie. Op De Herdgang gaf het scorebord na ruim negentig voetbal een 2-2 eindstand aan. De grote man aan Eindhovense zijde was Maxi Romero, die met twee treffers de volledige doelpuntenproductie van zijn ploeg voor zijn rekening nam. Voor nummer twee Volendam was het de zesde keer op rij dat er puntenverlies geleden werd en de achterstand op koploper FC Emmen bedraagt na de 33ste speelronde nog altijd zes punten.

Jong PSV - FC Volendam 2-2

De Eindhovense beloften verschenen in een sterke opstelling aan de aftrap. Richard Ledezma gaf invulling aan de nummer 10-positie, terwijl ook Johan Bakayoko en Romero een basisplek kregen. Het waren echter de bezoekers die de score halverwege het eerste bedrijf openden. Bilal Ould-Chikh produceerde een zwabberschot, waar doelman Maxime Delanghe, die niet vrijuit ging, geen antwoord op had: 0-1. Tien minuten voor rust zorgde Romero voor de gelijkmaker. De aanvaller reageerde alert op een diepe bal en omspeelde na een uitstekende sprint de ver uitgekomen doelman Filip Stankovic. Hij leek te gaan scoren, maar toen haalde de Volendamse sluitpost vloerde Romero in de zestien. De Argentijn ging zelf achter de bal staan en schoot overtuigend binnen.

Tien minuten na rust moest Jong PSV opnieuw in de achtervolging. Ditmaal was het Robert Mühren die scoorde na een hoekschop van Daryl van Mieghem: 1-2. Vier minuten na de nieuwe achterstand toonde Romero wederom zijn klasse. Ledezma bezorgde een schitterende steekpass met de buitenkant van zijn voet richting de spits. Op volle snelheid bewaarde Romero de rust om met een subtiele stiftbal Stankovic te passeren: 2-2. In het restant van de wedstrijd gingen beide teams nog op zoek naar de winnende treffer, maar die werd niet meer gevonden.

Romero kwam vier jaar geleden voor een bedrag van tien miljoen euro over uit Argentinië en is daarmee de vierde duurste aankoop uit de clubhistorie van PSV. De spits raakte direct na zijn komst zwaar geblesseerd en was ook daarna enkele keren zeer langdurig uitgeschakeld. Met slechts 14 wedstrijden (5 goals en 3 assists) voor PSV 1 heeft hij zijn hoge prijskaartje nog niet kunnen terugbetalen.

Jong AZ - Roda JC Kerkrade 0-1

Jong AZ kwam er geen moment aan te pas tegen Roda JC en mocht Beau Reus aanvankelijk danken voor het lange tijd leeghouden van zijn doel. Reus redde in de eerste helft onder meer goed op dreigende schoten van Patrick Pflücke en Xian Emmers en voorkwam in de tweede helft dat een hoekschop van Plücke ineens binnenvloog. Jong AZ had uitzicht op een punt, gaaf gaf het helemaal zelf weg. Zico Buurmeester speelde tien minuten voor tijd terug op Reus, die naast zijn doel was gaan staan en ondanks een sliding een eigen doelpunt van zijn ploeggenoot niet kon voorkomen. 0-1.

Jong FC Utrecht - NAC Breda 1-0

Zeker in het eerste bedrijf was NAC niet in staat om een doorbraak te forceren en de statistieken waren dan ook veelzeggend: er werd geen enkel schot op doel geproduceerd. De Utrechtse beloftenploeg creëerde, ondanks dat het minder balbezit had, de nodige kansen. Het ontbrak de ploeg van trainer Darije Kalezic echter aan fortuin in de afronding. Na een gelijkopgaande tweede helft zag het ernaar uit dat het duel zou eindigen in een doelpuntloos gelijkspel, maar niets bleek minder waar. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd zorgde Pontus Almqvist op aangeven Julliani Eersteling voor de enige treffer van de wedstrijd: 1-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 33 22 5 6 32 71 2 FC Volendam 33 18 11 4 24 65 3 Excelsior 33 19 5 9 28 62 4 FC Eindhoven 33 18 7 8 24 61 5 Roda JC Kerkrade 33 16 11 6 27 59 6 Jong Ajax 33 17 7 9 17 58 7 ADO Den Haag 32 19 5 8 23 56 8 De Graafschap 33 14 9 10 8 51 9 NAC Breda 33 13 10 10 10 49 10 VVV-Venlo 33 12 5 16 -9 41 11 Almere City FC 33 10 8 15 -6 38 12 Jong AZ 33 11 5 17 -9 38 13 Jong PSV 32 10 7 15 -2 37 14 FC Den Bosch 33 11 4 18 -23 37 15 TOP Oss 33 9 8 16 -12 35 16 FC Dordrecht 33 8 8 17 -22 32 17 Telstar 33 7 11 15 -25 32 18 MVV Maastricht 33 10 2 21 -32 32 19 Jong FC Utrecht 33 9 4 20 -26 31 20 Helmond Sport 33 7 6 20 -27 24