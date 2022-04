‘Ik was de duurste Premier League-speler, ik kostte 90 duizend euro per minuut!’

Maandag, 4 april 2022 om 13:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:18

Andy van der Meijde heeft in Rookworst de Podcast verteld over zijn uitgavenpatroon tijdens zijn actieve spelerscarrière. De 42-jarige oud-speler van onder meer Ajax, Internazionale en Everton geeft aan dat hij tijdens zijn carrière geen enkel benul had van de waarde van geld en zijn houdbaarheidsdatum als voetballer. Van der Meijde heeft naar eigen zeggen elf miljoen euro verbrast tijdens zijn carrière.

Van der Meijde begint desgevraagd in de podcast over het begin van zijn huidige programma Bij Andy in de auto!. “Ik had na mijn carrière geen werk en zag toen het programma van James Corden in de auto voorbijkomen. Onder een baas gaan werken ging echt niet gebeuren, ik wilde zelf ook zoiets opbouwen. Toen ben ik gewoon begonnen met het programma”, aldus Van der Meijde. Het was voor de oud-rechtsbuiten tevens noodzaak om weer een bron van inkomen te creëren na zijn spelerscarrière: “Ik heb geleefd tijdens mijn carrière, een hoop gekke dingen gedaan. Dat ging van auto’s kopen om de week naar huizen huren met golfbanen terwijl ik niet eens golf. Daarnaast had ik geen tussenschot in mijn neus meer over.”

Van der Meijde had naar eigen zeggen geen besef van de waarde van geld. “Je bent jong en je krijgt opeens heel veel geld tot je beschikking. Op dat moment denk je dat het geld nooit meer opraakt en dat er altijd wel weer nieuw geld verschijnt. Daarnaast was ik het niet gewend geld te hebben, ik had vroeger thuis geen geld. Mijn vader en moeder werkten had, maar ze kwamen maar net rond”, zo legt Van der Meijde uit. “Er kwam echter een punt in mijn carrière dat clubs mij niet meer wilde hebben. Ik speelde naarmate de tijd vorderde steeds minder en mijn waarde kelderde naar beneden. Ik besefte aan het begin van mijn carrière niet dat ik een houdbaarheidsdatum had”, zo klinkt het.

De oud-Ajacied, tevens goed voor zeventien interlands voor het Nederlands elftal, verbraste naar eigen zeggen tijdens zijn spelerscarrière een torenhoog bedrag aan ‘gekkigheid’: “Ik heb denk ik elf miljoen euro opgemaakt toen ik voetballer was. Ik kocht auto’s, de nieuwste kleding en juwelen, allemaal gekkigheid. Ik liep rond met een chequeboek. Zo liep ik wel eens in de stad en zag ik in een juwelier een Rolex van 50.000 euro. Die moest ik dan hebben. Ook heb ik wel eens bij de tandarts in een tijdschrift een Lamborghini zien staan, twee dagen later had ik die auto voor de deur staan.”

Vooral bij Everton kreeg Van der Meijde een royaal salaris uitgekeerd, iets waar de Engelse club volgens hem nu nog spijt van heeft. “Ik verdiende toen 45.000 euro per week, vier jaar lang. Ze hebben daar nog steeds spijt dat ze mij ooit dat contract hebben gegeven. Ze hebben destijds uitgerekend dat ik met mijn zeventien optredens voor de club de duurste Premier League-speler van dat moment was. Ik kostte 90.000 euro per minuut!”, zo sluit Van der Meijde lachend af.