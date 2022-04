Van Hooijdonk: ‘We vinden hem een leuke gozer, maar hij heeft de schijn tegen’

Maandag, 4 april 2022 om 09:28

Er klinkt aan tafel in het praatprogramma Studio Voetbal van de NOS kritiek op de gang van zaken rond de gokaffaire waarbij onder meer Tom Beugelsdijk, Aaron Meijers en Jordy Clasie betrokken zijn. Het tweetal spelers van Sparta Rotterdam raakte deze week na berichtgeving van het Algemeen Dagblad in opspraak vanwege hun betrokkenheid bij het illegale gokbedrijf Edobet. Arno Vermeulen en Pierre van Hooijdonk vinden dat Sparta harder had moeten optreden.

“Dit is heel slecht nieuws voor het voetbal”, begint Vermeulen als het onderwerp in het praatprogramma wordt aangesneden. “Het is bloedlink dat de onderwereld infiltreert in de bovenwereld, want als dat er zo inwortelt kun je niets meer vertrouwen. Het is onbegrijpelijk dat je als voetballer met je zogenaamd volle verstand aandelen neemt in een goksite, terwijl ze zoveel gewaarschuwd worden. De spelers die worden genoemd zijn eerder op meerdere manieren al betrokken geweest bij gokken.” Beugelsdijk werd er eerder van verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan spotfixing, door opzettelijk een gele kaart te hebben gepakt. Clasie werd vorig jaar voor twee wedstrijden geschorst nadat hij op wedstrijden in de Nederlandse competitie had gegokt.

Spelers mogen wel gokken, alleen niet op de Nederlandse competitie. “Dat wordt voortdurend herhaald bij contractbesprekingen. Ik heb gebeld met een aantal organisaties, de KNVB, de clubs en de spelers, die zeggen: ‘We moeten daar wel meer in gaan investeren, we gaan het nog beter in de contracten opschrijven wat niet mag. Maar we moeten echt beter gaan begeleiden vanuit het voetbal'. We hebben het nu over gokken, maar het gaat ook mis op andere gebieden. Spelers die in contact zijn met de criminele wereld. Clubs hebben van een afstand toegekeken, maar ze zullen jonge spelers met vaak veel teveel geld die beïnvloedbaar zijn beter moeten begeleiden.”

Er worden vervolgens beelden getoond van uitspraken van Henk Fraser, die een parallel trok tussen de berichtgeving over Meijers en Beugelsdijk en zogeheten juice channels: platformen die roddels over bekende personen verspreiden. “Ik wil best een keer langskomen voor een kop koffie om het verschil uit te leggen”, reageert Vermeulen op de uitspraken van Fraser. “We praten over onderzoeksjournalisten, die fantastisch werk doen. Die zoeken alles uit, bellen met heel veel mensen, doen onderzoek, gaan het nog een keer checken en gaan na maanden eens publiceren. Dat gooit hij nu op een hoop en dat is pijnlijk, een fout van Henk Fraser. Eigenlijk mag hem dat niet overkomen, dat is slecht.”

“Ik denk dat ze proberen om de druk weg te halen en ze willen in de strijd tegen degradatie een soort rust creëren. Van: het heeft ons wel geraakt, maar we willen nu rust om ons te focussen op het voetbal en in de Eredivisie blijven. Ik denk dat ze misschien niet de juiste woorden kiezen, maar dat is wat ze willen doen”, stelt Theo Janssen. Beugelsdijk kwam zondag in de wedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1) als invaller binnen de lijnen en kreeg als vervanger van Adil Auassar ook direct de aanvoerdersband.

“Het is best apart...”, zo haakt Van Hooijdonk in. “Beugelsdijk zat op de bank. Dat kan, want hij liep twee weken geleden een hersenschudding op. Dan komt hij erin en krijgt ook nog de aanvoerdersband. Dat moet je niet willen als club. Ik snap dat Sparta denkt: wij moeten niet degraderen en daar hebben we Beugelsdijk en Meijers bij nodig om dat te realiseren. We vinden hem allemaal een leuke gozer, maar hij heeft de schijn tegen.”

Vermeulen stelt dat er spoedig meer naar buiten gaat komen over ‘Beugelsdijk en anderen’. “Er blijken heel veel voetballers bij betrokken. Die lijst wordt alleen maar langer, vooral uit het Haagse”, aldus Vermeulen. Janssen stipt vervolgens aan dat de voetballerij en gokken redelijk met elkaar vervlochten zijn. “Vroeger toen ik bij het eerste kwam stonden ze al achter het gokkastje. Als je in een keer heel veel geld gaat verdienen als je nog jong bent, weet je niet zo goed wat je daarmee moet. Als je op een kastje begint, ga je daarna misschien naar het casino en zo verder. We weten niet in wat voor situatie die jongens zitten. Misschien dachten ze zo snel en makkelijk even wat geld te verdienen.”

“Je snapt toch wel dat wanneer je betrokken gaat zijn bij het gokken, dat je dan aan de verkeerde kant zit”, reageert Van Hooijdonk. “Als je aan de verkeerde kant zit, zit je aan de verkeerde kant. Ik denk dat je als KNVB keihard moet optreden. Ik vind dat Sparta ook hard had moeten optreden, ervan uitgaande dat de spelers schuldig zijn. Als dat zo is, is er maar één weg: exit uit de voetballerij.” Beugelsdijk en Meijers kunnen gestraft worden indien de FIFA een onderzoek instelt. In dat geval hangt hen minimaal een boete van 100.000 Zwitserse francs en maximaal een uitsluiting van drie jaar boven het hoofd.