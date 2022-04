Heerenveen pakt ondanks twee strafschoppen tegen punt tegen Sparta

Zondag, 3 april 2022 om 16:31 • Chris Meijer • Laatste update: 16:51

Het duel tussen Sparta Rotterdam en sc Heerenveen heeft zondagmiddag geen winnaar gekregen. De ploeg van trainer Henk Fraser kwam op voorsprong door een rake strafschop van Vito van Crooij, nadat Lennart Thy in de eerste helft had gefaald vanaf elf meter. Door een treffer van Amin Sarr eindigde het duel op Het Kasteel in een 1-1 gelijkspel. Sparta stijgt daardoor een plek en is nu de nummer zestien van de Eredivisie, terwijl Heerenveen met negen punten meer vier plekken hoger staat.

Voorafgaand aan het duel op Het Kasteel ging het veelvuldig over Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers, van wie afgelopen week na berichtgeving van het Algemeen Dagblad duidelijk werd dat ze aandelen hadden in het inmiddels opgeheven illegale gokbedrijf Edobet. Trainer Henk Fraser weigerde het tweetal vooraf te veroordelen, maar ruimde geen basisplaats voor hen in. Na twintig minuten spelen kwam zijn ploeg goed weg, toen een schot van Thom Haye tegen de onderkant van de lat ging. De rebound kwam voor de voeten van Sydney van Hooijdonk en hij schoot raak, maar deed dat in buitenspelpositie.

Dankzij deze discutable penalty houdt @SpartaRotterdam een punt over aan de thuiswedstrijd tegen @scHeerenveen ??



Was het een strafschop? ??#spahee pic.twitter.com/WaCbWPn2AH — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2022

Sparta kwam er gaandeweg de eerste helft steeds beter uit en kreeg na schoten van Mario Engels en Arno Verschueren een gouden kans om op voorsprong te komen. De bal viel met 37 minuten op de klok ongelukkig op de hand van Rami Kaib. Videoscheidsrechter Joey Kooij riep scheidsrechter Allard Lindhout naar het scherm, waarna er na lang de beelden te hebben bestudeerd een strafschop gegeven werd. Doelman Erwin Mulder tikte vervolgens de strafschop van Lennart Thy uit de linkerhoek.

Mulder was vroeg in de tweede helft wel kansloos toen Vito van Crooij mocht aanleggen vanaf elf meter. Lindhout legde de bal voor de tweede keer op de stip na een lichte overtreding van Ibrahim Dreševic op Thy en deze keer kwam Sparta wél op voorsprong. Die schade werd een kwartier later weggepoetst door Heerenveen. Nick Bakker vond Amin Sarr met een afgemeten lange pass en de spits was net iets eerder bij de bal dan doelman Maduka Okoye, waardoor hij de 1-1 tegen de touwen prikte.

De gelijkmaker gaf Heerenveen de geest, wat kort daarna was Kaib heel dichtbij een tweede Friese treffer. Kort voor het einde meende Heerenveen recht te hebben op een strafschop toen Anthony Musaba naar de grond ging na een duel met Sven Mijnans. Zowel Lindhout als Kooij vond het echter te licht om de bal op de stip te leggen. Mede daardoor vielen er geen doelpunten meer, ondanks dat er maar liefst acht minuten blessuretijd werden bijgeteld.