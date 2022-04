Erik ten Hag puzzelt naar aanvallende samenstelling op middenveld

Zaterdag, 2 april 2022 om 15:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:03

De opstelling van Ajax voor het uitduel van zaterdagmiddag bij FC Groningen is bekend. Erik ten Hag moet het tegen de Trots van het Noorden stellen zonder Antony, die op rechts vervangen wordt door Steven Berghuis. Davy Klaassen profiteert daarvan en krijgt zijn plek op het middenveld terug, terwijl er ook een basisplaats is voor Mohammed Kudus en Ryan Gravenberch. Edson Álvarez zit op de bank, waarmee het middenveld op papier aanvallend is ingesteld. De aftrap is om 16.30 uur in de Euroborg, Bas Nijhuis is de scheidsrechter.

Achterin moet Ajax het ook stellen zonder Lisandro Martínez, die een blessure opliep tegen Feyenoord (3-2 winst) en de interlandbreak met Argentinië aan zich voorbij liet gaan. Perr Schuurs is zijn vervanger, omdat Ten Hag er niet voor kiest om Daley Blind naar het centrum te halen. In dat geval had Nicolás Tagliafico als linksback in het elftal kunnen komen.

De Argentijn speelde de volle negentig minuten tegen Venezuela (3-0 zege) en Ecuador (1-1) en is net op tijd terug om op de bank plaats te nemen. Jurriën Timber was een vraagteken, maar de centrumverdediger is fit genoeg voor een basisplaats. Kudus behaalde deze week met Ghana het WK ten koste van Nigeria en wordt door Ten Hag beloond met een basisplaats.

Daar heeft de nummer 10 lang op moeten wachten, want zijn laatste startplek dateert van 7 november tegen Go Ahead Eagles (0-0). Op 16 oktober tegen sc Heerenveen (0-2 zege) startte Ajax overigens met hetzelfde middenveld als zaterdagmiddag. Ook toen was Antony afwezig en speelde Berghuis op rechts.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Schuurs, Blind; Kudus, Gravenberch, Klaassen; Berghuis, Haller, Tadic.