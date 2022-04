Bruno Fernandes blijft United trouw en gaat tot topverdieners behoren

Vrijdag, 1 april 2022 om 13:00 • Jordi Tomasowa

Bruno Fernandes heeft zijn contract verlengd, zo laat Manchester United weten via de officiële kanalen. De 27-jarige Fernandes speelt sinds januari 2020 voor United en tekent nu bij tot de zomer van 2026, met een optie voor nog een jaar. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano komt Fernandes met de nieuwe contractvoorwaarden in de top drie van hoogste salarissen bij de club.

Fernandes kwam in januari 2020 bij United nadat de club 55 miljoen euro had betaald aan zijn vorige club Sporting Portugal. Ook had de club enkele voorwaarden afgesproken met de Portugezen waardoor het bedrag met 25 miljoen euro kon oplopen. De middenvelder werd meteen geliefd onder de supporters van United door zijn arbeidsethos en betrokkenheid in het elftal. Sinds zijn entree kwam Fernandes tot 117 wedstrijden voor United, waarin hij 49 keer doel trof en 39 assists gaf.

Zelf is de Portugees in zijn nopjes met de contractverlenging. “Zelfs na twee seizoenen voelt het nog steeds elke keer bijzonder om Old Trafford binnen te stappen en de fans mijn naam te horen zingen”, zo laat Fernandes weten. “Het is een eer dit shirt te dragen. Ik ben opgegroeid door te kijken naar dit elftal. Ik droomde om de kans te krijgen hier ooit te spelen. En nu is er nog zoveel wat ik hier wil bereiken. En meer dan dat wil ik de supporters het succes brengen wat ze verdienen.”



Fernandes speelde afgelopen dinsdag in de cruciale play-offwedstrijd voor het WK tegen Noord-Macedonië voor Portugal nog een grote rol. De middenvelder trof twee keer doel waarmee hij hoogstpersoonlijk ervoor zorgde dat Portugal zich in november mag melden in Qatar. Ook voor United is Fernandes dit seizoen op schot, met 9 goals en 14 assists in 37 officiële wedstrijden. Hij brak eerder dit seizoen in de Champions League een record door in zes opvolgende wedstrijden een assist te geven.