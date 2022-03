Nederlandse topclubs zetten gesprekken over BeNeLiga stop

Donderdag, 31 maart 2022

De Nederlandse topclubs - Ajax, PSV, Feyenoord, FC Utrecht, Vitesse en AZ - hebben besloten om de gesprekken over een BeNeLiga stop te zetten, zo meldt de Eredivisie CV in een statement op zijn website. De zes Eredivisie-clubs zijn tot de conclusie gekomen dat er bij hen en de rest van de Nederlandse clubs onvoldoende draagvlak is voor een gezamenlijke competitie met België.

De afgelopen maanden in serieus onderzocht of de BeNeLiga met een zogenaamd ‘split season model’ haalbaar was. Het idee leefde om eerst een reguliere competitie te laten afwerken, om daarna de beste zes ploegen uit beide landen na de winterstop in te laten stromen in de BeNeLiga. In die competitie zou dan worden gestreden om het kampioenschap en de Europese plaatsen. Over de exacte verdeling van de Europese tickets zou in een later stadium een beslissing worden genomen.

Een Nederlands-Belgische delegatie heeft hier begin maart een onderhoud over gehad met de top van de UEFA, onder leiding van voorzitter Aleksander Ceferin. “De Nederlandse topclubs zetten het project nu stop, omdat het benodigde draagvlak binnen het Nederlandse voetbal ontbreekt”, schrijft de Ereidvisie CV. “Het Nederlandse voetbal gaat nu verder met het verfijnen van het businessplan als één van de volgende stappen richting realisatie van de NL League.”

Er wordt al jarenlang gesproken over een eventuele gezamenlijke competitie van België en Nederland, maar de afgelopen tijd is er serieus onderzoek gedaan naar de financiële voordelen van een BeNeLiga. Namens Nederland waren Ajax, PSV, Feyenoord, FC Utrecht, Vitesse en AZ aanwezig bij die gesprekken, terwijl België vertegenwoordigd werd door Club Brugge, Anderlecht, Racing Genk, Standard Luik en AA Gent. De Belgische Pro League schrijft in een statement dat het ‘akte neemt’ van het standpunt van de Nederlandse clubs.

“Dat het Nederlandse clubvoetbal momenteel floreert terwijl het Belgische clubvoetbal het moeilijker heeft, speelt hier ongetwijfeld een rol in”, stelt de Pro League. “De Pro League neemt akte van de Nederlandse positie, en wil in de komende maanden concrete stappen zetten om het Belgische clubvoetbal opnieuw vooruit te helpen. Lorin Parys, die vrijdag 1 april aan zijn mandaat als nieuwe CEO begint, en zijn team willen de Belgische clubs in de komende tijd overtuigen dat hier een momentum ligt voor een beter en moderner Belgisch topvoetbal.”