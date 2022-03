Kieft: ‘Ik zag het al bij Ajax: bij hoge weerstand komt hij er niet goed uit’

Woensdag, 30 maart 2022 om 22:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:18

Wim Kieft signaleert dat Steven Berghuis de laatste weken zichtbaar moeite heeft om zich te handhaven op het hoogste niveau. De oud-spits vindt dat de aanvallende middenvelder van Ajax en Oranje niet goed kan omgaan met de druk die op hem gezet wordt in grote wedstrijden, bijvoorbeeld dinsdag tegen Duitsland (1-1). "Dat zie je in dit soort duels, als de weerstand heel hoog is", aldus Kieft in Vandaag Inside.

Op clubniveau zag Kieft eerder al dezelfde problemen voor Berghuis. "In de wedstrijden tegen Benfica en Feyenoord", zegt de analist, die onder de indruk was van Duitsland en Leroy Sané in het bijzonder uitlicht. "'Het is heel anders als je constant onder druk gezet wordt, om dan de juiste beslissingen te nemen. En daar kwam Berghuis niet goed uit. Het is geen eerlijke vergelijking, maar als ik hem vergelijk met Sané, dat is wel dag en nacht verschil."

"Dat vind ik een slechte vergelijking, Wim", reageert René van der Gijp direct. "Sané is een wereldtopper, man. Die heeft bij Manchester City gespeeld en speelt nu bij Bayern. Real Madrid en Barcelona willen hem ook hebben, maar die willen Berghuis niet. Dus dat is inderdaad een wereld van verschil. Berghuis is gewoon een goede speler, maar geen Europese top, en zelfs misschien geen Europese subtop. Daar hangt hij een beetje tegenaan."

Johan Derksen is ook niet volledig overtuigd van Berghuis. "Sommige wedstrijden speelt hij aardig, maar ook in heel veel wedstrijden zie je hem niet. Ik heb hem gisteren alleen maar ballen weg zien geven. Als coach zijn dat hele moeilijke jongens in je groep, want je lijdt voortdurend balverlies." Berghuis, die 57 minuten meedeed, verloor tegen Duitsland overigens minder vaak de bal dan Derksen doet vermoeden: 5 keer in totaal. Memphis Depay (26 keer) en Denzel Dumfries (11) deden het in dat opzicht veel minder goed, terwijl Virgil van Dijk negenmaal de bal inleverde.