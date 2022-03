Rondo ziet ‘wereld van verschil’: ‘Onder Erik ten Hag wil hij de bal heroveren’

Maandag, 28 maart 2022 om 22:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:21

Steven Berghuis krijgt in Rondo complimenten voor zijn optreden tegen Denemarken (4-2 winst). De aanvallende middenvelder van het Nederlands elftal wordt door John van 't Schip geprezen om de ontwikkeling die hij dit seizoen door heeft gemaakt bij Ajax. "Iedereen vergeet dat Berghuis echt een teamspeler is geworden", zegt de voormalig bondscoach van Griekenland.

"Op het middenveld had Oranje een overtal en Denemarken had met name moeite met Berghuis, die in het begin heel even moest wennen", aldus Van 't Schip. "Daarna speelde hij goed, ook in het zoeken van de diepte: inspelen, doorlopen, Memphis Depay en Steven Bergwijn die uitzakten. Diepte is toch wel heel belangrijk voor een elftal. Ze stonden met zijn drieën heel kort bij elkaar en ze hadden veel variatie. De Denen hadden daar heel veel moeite mee."

Berghuis kreeg als nummer 10 de voorkeur boven Georginio Wijnaldum. 'Louis van Gaal heeft natuurlijk gekeken naar de spelers die op dit moment spelen en in vorm zijn. Berghuis speelt op die positie bij Ajax en doet het daar ook goed. Dan is het ook logisch", zegt Van 't Schip, die de oefenwedstrijd als uitgelezen kans ziet om dingen uit te proberen. "Het is een momentopname natuurlijk, maar een aantal maanden voor het WK is het goed om een Berghuis in die rol te zien."

Volgens Van 't Schip is Berghuis als voetballer getransformeerd sinds hij afgelopen zomer overstapte van Feyenoord naar Ajax. "Iedereen vergeet dat Berghuis echt een teamspeler is geworden. Als je het verschil ziet tussen hoe hij onder Dick Advocaat bij Feyenoord speelde en nu bij Erik ten Hag, dat is een wereld van het verschil. Hij speelt in dienst van het elftal, want op het moment dat de bal verloren wordt is hij gelijk bezig met het heroveren. Soms is dat nog wat onbesuisd, maar hij doet het wel, en dat is wel wat je wil op die positie: als je de bal verliest, en je bent als elftal opgeschoven, wil je de bal zo snel mogelijk terug."