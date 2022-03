‘Barcelona bereikt akkoord, maar ziet bod van 35 miljoen afgewezen worden’

Maandag, 28 maart 2022 om 15:47 • Laatste update: 16:00

Raphinha lijkt de volgende zomerse aanwinst van Barcelona te gaan worden. Sport meldt dat de Catalanen een akkoord hebben bereikt over een vijfjarig contract met de aanvaller van Leeds United. Barcelona moet echter nog wel een akkoord zien te bereiken met zijn Engelse werkgever, want een eerste aanbieding van 35 miljoen euro werd van tafel geveegd.

Zo prijkt Raphinha op het schaduwlijstje van Barça boven landgenoot Antony. Deze voorkeur zou bestaan bij de Spanjaarden door de ervaring die Raphinha heeft opgedaan in de Premier League en in Frankrijk (Stade Rennes) en Portugal (Sporting Portugal en Vitória Guimarães). De club is naarstig op zoek naar spelers die direct hun waarde kunnen bewijzen in het basiselftal en zou daarbij door het profiel van Raphinha meer overtuigd zijn. Tevens zou Barcelona met een schuin oog kijken naar wat er zich afspeelt bij het Braziliaanse elftal, waar Raphinha bij bondscoach Tite de voorkeur lijkt te hebben boven Antony. Fabrizio Romano meldde bovendien eerder dat de aanvaller van Ajax te duur is voor Barcelona.

Binnen de club wordt de komst van Raphinha als een ‘operatie van cruciaal belang’ gezien. De eventuele komst van de Braziliaanse vleugelaanvaller staat daarbij los van de toekomst van Adama Traoré. De Spanjaard keerde afgelopen transferperiode na 6,5 jaar terug bij de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Traoré kwam echter enkel op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers, waardoor het nog onduidelijk is of hij op definitieve basis terugkeert bij Barcelona.

De Catalaanse sportkrant meldt tevens dat Barcelona al een eerste bod heeft uitgebracht bij Leeds. Een bedrag van 35 miljoen euro bleek echter onvoldoende om de Engelsen te overtuigen Raphinha van de hand te doen. De club uit West-Yorkshire zou wijzen op de ontsnappingsclausule in het contract van de Braziliaan ter waarde van 75 miljoen euro. Onderhandelaars van Barcelona blijven echter optimistisch over de kansen dat de zevenvoudig Braziliaans international voor een betaalbaar bedrag over gaat komen.

Dat vertrouwen zou deels te maken hebben met de nadrukkelijke wens van Raphinha zelf om de overstap naar Catalonië te maken. Hij zou zijn zaakwaarnemer Deco, die zelf 161 wedstrijden voor Barcelona speelde én als scout voor de Catalanen werkzaam is, de opdracht hebben gegeven de transfer rond te maken. Raphinha zou hierbij mede hebben gekeken naar de aanwezigheid van Xavi, die met Barcelona de weg omhoog heeft gevonden sinds zijn komst. Raphinha heeft door die recente wederopstanding vertrouwen dat Barcelona volgend seizoen mee zal doen om de prijzen.