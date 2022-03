Hedwiges Maduro krijgt eerste vraag over PSV: ‘Wat is daarvan waar?’

Zondag, 27 maart 2022 om 17:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:58

Hedwiges Maduro reageert zondagmiddag na afloop van de 0-3 overwinning van Almere City FC op MVV Maastricht op de geruchten dat hij in beeld zou zijn bij PSV voor een functie in de technische staf. De huidige assistent-coach van Almere City geeft toe dat er momenteel verschillende dingen spelen, maar kan niet met zekerheid zeggen dat PSV de volgende halte wordt in zijn nog prille trainersloopbaan.

"Jong PSV of PSV zou je hebben benaderd, wat is daarvan waar?", vraagt de verslaggever van ESPN aan Maduro. "Er zijn heel veel dingen waar", antwoordt de oud-middenvelder. "Er zijn heel veel clubs die interesse hebben en ik ben ook met Almere in gesprek. Het is nu even de fase dat ik keuzes moet maken, en in die fase zit ik nu. Ik weet eigenlijk hetzelfde als jullie. Ik hoor wat en krijg berichten af en toe" Maduro krijgt vervolgens de vraag of hij een tipje van de sluiter kan oplichten wat betreft de clubs die hem op een lijstje hebben staan voor aankomend seizoen.

Hedwiges Maduro reageert op de geruchten rondom een mogelijke functie bij @PSV. "Er zijn heel veel clubs die interesse hebben" — ESPN NL (@ESPNnl) March 27, 2022

"Dat ga ik allemaal niet opnoemen", zegt Maduro met een glimlach op zijn gezicht. "Maar er is wel een lijst, wat wel positief is natuurlijk. Daar ben ik wel blij om. Want dat geeft natuurlijk ook aan dat ik als trainer goed op weg ben. Dus ik ga nu gewoon even rustig kijken, alles op een rijtje zetten en oriënteren." Maduro heeft nog niet de vereiste papieren van de KNVB, waardoor hij voorlopig als assistent zal fungeren, bij welke club dat ook is. "Ik moet nog bij de KNVB mijn UEFA Pro halen. Dus de komende jaren zal ik eerst assistent moeten zijn. Dus dat zijn de gesprekken. Daar moet je dan aan denken."

De trainersloopbaan van de 37-jarige Maduro krijgt sowieso voorrang, zo benadrukt hij in het interview kort na de eclatante zege van Almere in Maastricht. "Het gaat een keer gebeuren dat ik stop met televisiewerk. Dat kan heel snel zijn. Dat kan deze zomer zijn, misschien ook niet. Ik weet dat ik hoofdtrainer wil worden en dus ga stoppen met werk op tv", aldus Maduro, die bij ESPN regelmatig te zien is als analist op het veld bij duels in de Eredivisie.

PSV hoopt ‘trainerstalent’ Maduro toe te voegen aan technische staf

De assistent-coach werd zaterdag voor het eerst genoemd bij PSV. Lees artikel

PSV hoopt Maduro komend seizoen toe te voegen aan de technische staf, meldde het Algemeen Dagblad zaterdag op basis van verschillende bronnen. De oud-middenvelder moet als aanvulling dienen bij het eerste elftal. De Eindhovense club heeft Maduro naar verluidt al langer op het oog als toevoeging voor de technische staf.

PSV is ver met het aantrekken van het trainersduo Ruud van Nistelrooij/Fred Rutten, waardoor ook gekeken kan worden hoe de rest van de technische staf vorm moet krijgen. Maduro, die al langer op het lijstje staat bij PSV, hoopt binnen twee jaar coach betaald voetbal te zijn. De voormalig Ajacied is momenteel bezig om zijn trainerspapieren te halen en doet ervaring op als assistent-trainer van Alex Pastoor bij Almere City. Bovendien heeft hij bij de Flevolanders de verantwoordelijkheid over de Onder 21.