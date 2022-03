PSV hoopt ‘trainerstalent’ Maduro toe te voegen aan technische staf

Zondag, 27 maart 2022 om 06:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:16

PSV hoopt Hedwiges Maduro komend seizoen toe te voegen aan de technische staf, meldt het Algemeen Dagblad op basis van verschillende bronnen. De oud-middenvelder, tegenwoordig werkzaam als analist bij ESPN en assistent-trainer bij Almere City, moet als aanvulling dienen bij het eerste elftal. De Eindhovense club heeft Maduro naar verluidt al langer op het oog als toevoeging voor de technische staf.

PSV is ver met het aantrekken van het trainersduo Ruud van Nistelrooij/Fred Rutten, waardoor ook gekeken kan worden hoe de rest van de technische staf vorm moet krijgen. Maduro, die al langer op het lijstje staat bij PSV, hoopt binnen twee jaar coach betaald voetbal te zijn. De voormalig Ajacied is momenteel bezig om zijn trainerspapieren te halen en doet ervaring op als assistent-trainer van Alex Pastoor bij Almere City. Bovendien heeft hij bij de Flevolanders de verantwoordelijkheid over de Onder 21.

Volgens het Algemeen Dagblad wordt Maduro door PSV gezien als 'trainerstalent voor de toekomst'. Almere City maakte onlangs bekend dat het beloftenteam met ingang van komend seizoen zal worden getraind door Anoush Dastgir. Welke gevolgen dat heeft voor Maduro werd niet bekendgemaakt. De oud-international is naast zijn werk bij ESPN en Almere werkzaam bij de KNVB als jeugdtrainer. FC Groningen polste hem voor een rol als assistent van Frank Wormuth, maar daar bedankte hij voor.

Iemand die sowieso onderdeel uit zal maken van de technische staf van PSV is André Ooijer. De voormalig verdediger werkt nu ook al als assistent van Roger Schmidt en heeft nog een doorlopend contract. Ooijer dient als verlengstuk tussen de jeugdopleiding en de A-selectie, een rol waar de clubleiding tevreden over is. Ook Boudewijn Zenden lijkt zijn plek in de staf te behouden. Verwacht wordt dat PSV snel met nieuws komt omtrent Van Nistelrooij. De 45-jarige oefenmeester heeft nu de leiding over Jong PSV en zou zijn jawoord al hebben gegeven aan Marcel Brands, wist De Telegraaf deze week te melden.