Kökçü en Ronaldo staan op het veld in cruciale WK-kwalificatiewedstrijd

Donderdag, 24 maart 2022 om 19:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:22

De opstellingen van Portugal en Turkije voor de halve finale van de play-offs voor het WK 2022 zijn bekend. De Turkse bondscoach Stefan Kunz heeft in zijn basiselftal een plek ingeruimd voor Orkun Kökçü, terwijl Cristiano Ronaldo bij Portugal een voorhoede vormt met Diogo Jota en Otávio. Het play-offduel vangt om 20.45 uur aan in Estádio do Dragão in Porto. De winnaar strijdt op 29 maart met Italië of Noord-Macedonië om een ticket voor het WK in Qatar.

Portugal moet het tegen Turkije stellen zonder zijn vaste verdedigingsduo. Pepe testte maandag positief op het coronavirus, terwijl Ruben Diaz ontbreekt vanwege een hamstringblessure. Hierdoor wordt het centrum gevormd door José Fonte en Danilo. Bondscoach Fernando Santos kan bovendien geen beroep doen op Renato Sanches en João Cancelo, die de halve finale van de play-offs moeten missen vanwege een schorsing.

Bij Turkije vormt Kökçü een middenveld met Celik, Calhanoglu en Aktürkoglu. Enes Ünal was dit seizoen in Spanje bij Getafe al goed voor 14 treffers in in 28 LaLiga-optredens. Bondscoach Kunz geeft voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd echter de voorkeur aan een tweemansvoorhoede, bestaande uit Burak Yilmaz en Cengiz Ünder.

Opstelling Portugal: Costa; Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro; Fernandes Silva, Moutinho; Ronaldo, Diogo Jota, Otávio

Opstelling Turkije: Cakir; Kabak, Söyüncü, Demiral, Kutlu; Celik, Kökçü, Calhanoglu, Aktürkoglu; Ünder, Yilmaz