Xavi Simons zwaar geïmponeerd: 'Hij is niet normaal, zo'n goede speler'

Donderdag, 24 maart 2022 om 08:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:48

Voor Xavi Simons zal een uitstapje naar Oranje Onder 19 nooit zo bevrijd hebben gevoeld als nu. De middenvelder van Paris Saint-Germain, die zich met zijn leeftijdsgenoten voorbereid op de kwalificatie voor het EK in Slowakije deze zomer, doorstaat bij zijn Franse werkgever een crisis sinds de uitschakeling in de Champions League. Simons leert veel, ook nu het minder gaat. Hij zegt veel steun te hebben aan Neymar en kijkt zijn ogen uit over Marco Verratti.

"Hij is niet normaal. Zo'n goede speler. Hoe hij om zich heen kijkt, hoe hij de bal controleert. Ik praat ook veel met hem daarover. Hij geeft mij veel aandacht", is Simons lovend over Verratti in gesprek met de NOS. Ook Neymar spreekt hij vaak. "Ik zie hem een beetje als een vader. Hij is degene die vaak naar mij toekomt en vraagt of ik iets nodig heb of dingen moet weten. Het is ook echt een goede gozer buiten het veld. Een heel goed mens en dat is ook belangrijk."

Simons en Neymar kennen elkaar van hun gezamenlijke tijd bij Barcelona. De achttienjarige middenvelder speelde negen jaar in de opleiding van de Catalaanse club, alvorens hij in 2019 naar PSG vertrok. Neymar droeg tussen 2013 en 2017 het shirt van de huidige nummer drie van LaLiga. "Ik denk dat hij (Neymar, red.) mij een beetje ziet als zijn kleine broertje. Hij heeft mij zien opgroeien toen ik bij Barça zat. Ik heb toen ook een commercial met hem gedaan. Dat schept toch een band."

Twee andere spelers die Simons leerde kennen bij Barcelona zijn Nico González en Gavi. Met name Gavi maakt momenteel indruk en was zelfs bij de Spaanse nationale ploeg de voorbije interlands verzekerd van een basisplek. "Of ik daar met jaloezie naar kijk? Zeker niet. Zo ben ik niet", aldus de Nederlander. "Gavi is mijn vriend. We zijn samen opgegroeid. Ik bel vaak met hem en gun hem dit ook echt. Ik ben blij voor hem en zijn familie. Iedereen heeft zijn eigen carrière en zijn eigen pad."