Xavi Simons en twee Ajacieden veroveren plek op prestigieuze NXGN-lijst

Dinsdag, 22 maart 2022 om 14:23 • Chris Meijer • Laatste update: 14:25

Er zijn drie Nederlandse spelers terug te vinden in de NXGN 2022. Naci Ünüvar, Xavi Simons en Devyne Rensch hebben een plek gekregen op de prestigieuze lijst van het Engelse GOAL met de vijftig grootste talenten geboren na 1 januari 2003, waarop de naam van Jude Bellingham overigens bovenaan prijkt. Ook bij de verkiezing voor de grootste talenten in het vrouwenvoetbal is Nederlandse inbreng te vinden: Esmee Brugts van PSV eindigde als twaalfde.

Ünüvar heeft met de 31ste plek de laagste notering van de drie Nederlanders. De achttienjarige vleugelaanvaller laat dit seizoen een uitstekende indruk achter in Jong Ajax en was in 27 officiële wedstrijden goed voor 13 doelpunten en 10 assists. Mede daardoor kreeg Ünüvar in deze voetbaljaargang ook al twee optredens in de hoofdmacht van de Amsterdammers: in de TOTO KNVB Beker tegen Barendrecht en Excelsior Maassluis. Simons vindt zichzelf vier plekken hoger dan Ünüvar terug en is als 27ste geëindigd.

De achttienjarige middenvelder speelde dit seizoen zeven officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Paris Saint-Germain, maar liet zich met vier doelpunten en zes assists is zeven duels tevens zien bij het hoogste jeugdteam van de Franse grootmacht in de Youth League. Rensch is de hoogste genoteerde Nederlander in de NXGN 2022 en heeft als nummer zeven de top tien gehaald. De negentienjarige verdediger van Ajax was vorig seizoen nog basisspeler, maar moet het dit seizoen over het algemeen stellen met een reserverol in Amsterdam.

De verkiezing is gewonnen door Borussia Dortmund-middenvelder Bellingham, die in de top tien naast Rensch ook Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Gavi (Barcelona), Jamal Musiala (Bayern München), Harvey Elliott (Liverpool), Rayan Cherki (Olympique Lyon), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Benjamin Sesko (Red Bull Salzburg) en Ricardo Pepi (FC Augsburg) achter zich laat. GOAL koos tegelijkertijd Melchie Dumornay - de Haïtiaanse middenveldster van Stade Reims - tot het grootste talent van het vrouwenvoetbal.

Brugts is de enige Nederlandse in de lijst met de twintig grootste talenten van het vrouwenvoetbal. De achttienjarige aanvalster - die sinds 2020 voor PSV speelt en in februari van dit jaar haar debuut maakte voor de Oranje Leeuwinnen - is als twaalfde geëindigd. De top drie achter Dumornay wordt gecompleteerd door Mary Fowler (de Australische aanvalster van Montpellier, die in het verleden voor Barendrecht speelde) en Haley Bugeja (de Maltese aanvalster van Sassuolo).

