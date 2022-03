Eric García gaat viraal tijdens Clásico: ‘Pak jij volgend jaar de Ballon d’Or?'

Maandag, 21 maart 2022 om 11:33 • Laatste update: 12:35

Een moment van Eric García tijdens de wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona (0-4) wordt momenteel veelvuldig gedeeld via social media. De verdediger van de Catalanen zette Vinícíus Júnior op zijn plek nadat de aanvaller naar de grond ging in een duel met Adama Traoré. De felle uitspraak van García werd gevangen door de camera en microfoon van Movistar.

De defensie van Barcelona had het eerder in de wedstrijd al aan de stok met Vinícíus, op wie door het ontbreken van Karim Benzema alle ogen gericht waren in de voorste linie van Real Madrid. Vinícíus haalde zich de woede van Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Ronald Araújo en García op zijn hals door een aantal keer opzichtig op zoek te zijn naar een overtreding.

Eric García vacilando a vinicius ?????? menudo padre #FCBarcelona pic.twitter.com/aSoZ1ikWFd — Manuel (@manuelsuarez__) March 20, 2022

Toen Vinícíus door Araújo en Traoré van de bal werd gelopen, naar de grond ging en het leer over de achterlijn rolde, nam de camera van Movistar García in beeld. De verdediger riep richting Vinícius, wees naar hem en sprak: “Ga jij volgend jaar de Ballon d’Or pakken?” García draaide zich om en liep vervolgens weer weg. De aanvaller van Real Madrid liet de afgelopen jaren meermaals in Spaanse media weten dat hij er vertrouwen in heeft dat hij de prestigieuze prijs in de toekomst kan winnen.