Zeldzame positie Wijnaldum brengt niets: PSG boekt grootste verlies tot dusver

Zondag, 20 maart 2022 om 15:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:13

Paris Saint-Germain heeft zondag een fikse kater opgelopen. De koploper van de Ligue 1 had geen vuist te maken op bezoek bij AS Monaco en ging met een verdiende 3-0 nederlaag onderuit. Georginio Wijnaldum startte voor de tweede maal dit seizoen als rechtsbuiten in het 4-3-3 systeem van Mauricio Pochettino; een tactiek waar de Argentijn na rust alweer vanaf stapte bij een 1-0 achterstand. De nederlaag betekende het grootste verlies voor PSG tot dusver dit seizoen.

Wijnaldum was de meest rechter man in een voorhoede waar verder Kylian Mbappé en Neymar del van uit maakten; Lionel Messi ontbrak vanwege ziekte. Het middenveld van PSG bestond uit Marco Verratti, Leandro Paredes en Danilo Pereira. Les Parisiens haddenn de eerste 45 speelminuten veel moeite met het spel van Monaco. PSG leggen op ieder vlak mindere statistieken af en het was dan ook geen verrassing dat de thuisploeg halverwege aan de leiding kwam. In de 25ste speelminuut werd Wesley Fofana aan de rechterkant van het veld de diepte ingestuurd. Vervolgens bezorgde hij een harde en lage voorzet bij de eerste paal, waar de inlopende Wissam Ben Yedder met een fraaie voetbeweging de bal achter doelman Gianluigi Donnarumma werkte.

Heerlijk subtiel ?? Ben Yedder opent de score tegen PSG en dat is meer dan verdiend ?? De Parijzenaren zijn echt helemaal nergens en dus een logische 1-0 voor Monaco ???? Mbappé krijgt het er zelfs warm van ??#ZiggoSport #Ligue1 #ASMPSG pic.twitter.com/2ah3MQzidz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 20, 2022

Pochettino zag zijn experiment met Wijnaldum niet het gewenste effect sorteren, en wijzigde zijn formatie na rust naar een 4-4-2 systeem. Nog steeds bracht het PSG geen inspiratie, en het was Monaco die de marge twintig minuten voor tijd verdubbelde. Tijdens een vlijmscherpe counter vond Ben Yedder Ruben Aguilar, die de bal met één keer raken bij Kevin Volland bezorgde. De Duitser twijfelde niet en schoof laag achter Donnarumma: 2-0. Het doelpunt markeerde het einde van Wijnaldums wedstrijd: Pochettino slachtofferde de Nederlander direct voor spits Mauro Icardi, in de hoop nog iets te forceren. Dat lukte bijna, toen Mbappé Achraf Hakimi in gelegenheid bracht. Alexander Nübel had echter een prima antwoord op de inzet van de back.

Tot overmaat van ramp voor PSG liep Monaco zelfs nog uit naar 3-0. Presnel Kimpembe legde de doorgebroken Volland neer, die op weg was naar Donnarumma. Ben Yedder nam plaats voor een strafschop en leek recht op Donnarumma te schieten, maar de bal belandde via diens handen ongelukkig in de rechterhoek. PSG wist in de slotfase niets meer te forceren om de schade te beperken. Ondanks de nederlaag blijven de Parijzenaren nog altijd koploper in de Ligue 1; Monaco stijgt door de zege van de tiende naar de zevende plek op de ranglijst. Myron Boadu (Monaco) en Xavi Simons (PSG) begonnen beiden op de bank bij hun clubs, van wie eerstgenoemde de laatste vijf minuten mee mocht doen.

PSG moet de kelk tot op de bodem ledigen ??? Kimpembe haalt de doorgebroken Volland neer en penalty voor Monaco! Donnaruma haalt hem er ei zo na nog uit maar de bal gaat er toch in: 3-0 voor Monaco ??#ZiggoSport #Ligue1 #ASMPSG pic.twitter.com/SbjcQ6Z0sH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 20, 2022