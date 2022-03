‘Heilige van Ajax’ aangepakt: ‘Hij mag toch ook een keer gewisseld worden?’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 19:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:11

Aad de Mos vindt het er slap aan toegaan bij Ajax en de analist bespeurt zelfs een vorm van vrijblijvendheid bij de koploper in de Eredivisie. De voormalig coach van de Amsterdamse club is van mening dat trainer Erik ten Hag hard moet ingrijpen in deze belangrijke fase van het seizoen. De Mos zou het niet erg vinden als aanvoerder Dusan Tadic door zijn coach een keer op de bank wordt geposteerd.

In de optiek van De Mos moeten de spelers van Ajax sowieso veel harder naar elkaar zijn tijdens wedstrijden. "Het is allemaal maar het duimpje opsteken, er wordt nooit eens een keertje oorlog gemaakt voor elkaar", zo klinkt het in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. "Dat zal je toch een keertje moeten doen. Als de trainer het niet doet. Ik vind als Ten Hag elke keer zegt: 'Er is maar een concurrent, dat zijn we zelf'. Ja, dan moet je ook proberen om een keer in te grijpen, gewoon een paar jongens op de bank zetten en ze laten voelen dat het niet zo verder kan. Dusan Tadic mag toch ook een keer gewisseld worden, toch?", verwijst De Mos naar de ervaren aanvaller die onomstreden lijkt bij Ten Hag.

"Ik ben het helemaal eens met de analyse van Aad, in alle opzichten", haakt Valentijn Driessen in. "Ik vind ook, Tadic is een soort heilige, maar die heeft het Europees gezien bijna niet gedaan dit jaar voor je." Presentator Hein Keijser vraagt vervolgens of Ten Hag het wel aandurft om Tadic daadwerkelijk buiten de basiself te plaatsen. "Wat ik ook heel raar vind als ik bij Willem II zit te kijken op de tribune en na de wedstrijd hoor ik Ten Hag op de radio in de auto tussen Tilburg en Eindhoven zeggen dat ze heel goed gespeeld hebben (0-1 zege van Ajax op Willem II in februari, red.)", laat De Mos het gesprek een andere kant opgaan. "En dat er complimenten zijn voor de rust die ze uitgestraald hebben."

"Dat begrijp ik niet, heb ik dan een andere wedstrijd gezien?", vraagt De Mos zich hardop af. "En de waarheid komt dan tegen RKC Waalwijk en SC Cambuur boven. En tegen Benfica. Het is dus al een hele lange tijd crisis zonder dat we het echt benoemen." Driessen verwacht dat Ten Hag wisselingen gaat doorvoeren na het echec in de Champions League. "Ik denk dat het in een stroomversnelling gaat komen. Het zal vooruitgeschoven worden als ze winnen van Feyenoord, maar ik denk dat daar op termijn een hoop nodig is. Sommige heilige huisjes mag je wel omver kegelen." De Mos waarschuwt Ajax voor een dramatisch slot van deze jaargang. "Het kan weleens een seizoen worden dat je zonder prijzen zit."

"Ze willen meedoen in Europa, maar ze gaan rode cijfers schrijven. Dat betekent dat je spelers moet verkopen", schetst Driessen een weinig rooskleurig toekomstbeeld. "Want je gaat het op een andere manier niet binnenhalen. En als je dan ook nog geen kampioen wordt, dan loop je het risico om uitgeschakeld te worden zoals PSV. Dan moet je niet raar kijken van een verlies van vijftig miljoen. Dan zit je serieus in de problemen, want ze hebben financieel een enorm grote broek aangetrokken met al die salarissen. Dus er zal wel gepresteerd moeten worden", aldus Driessen.