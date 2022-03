Derksen wil grote naam uit opstelling Ajax halen: ‘Hij is steeds irritanter'

Woensdag, 16 maart 2022 om 23:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:31

Erik ten Hag en Dusan Tadic moeten het ontgelden bij Johan Derksen na de nederlaag van Ajax tegen Benfica in de Champions League. Volgens de analist van Vandaag Inside wordt Ten Hag te nadrukkelijk bewierookt en vallen de prestaties van Ajax onder zijn leiding tegen. De 33-jarige Tadic, die geen potten kon breken tegen Benfica, moet volgens Derksen wellicht langzamerhand worden vervangen.

Derksen vindt Ajax weliswaar 'de baas in Nederland', maar dat is in zijn ogen geen grootse prestatie. "Er wordt zo overdreven gedaan over Ten Hag. Hij heeft het beste spelersmateriaal van Nederland. Het is ook geen wiskunde om met Ajax goed te spelen. Ze hebben elf heel goede spelers. Ik denk dat iedere trainer uit de Eredivisie met Ajax bovenaan zou staan", oordeelt Derksen. "Ze hebben in Europa hartstikke goede wedstrijden gespeeld, maar ze worden ieder jaar keurig uitgeschakeld in Europa."

Clubs als Benfica, AS Roma, Atalanta, Getafe en Valencia zorgden de afgelopen jaren voor de uitschakeling van Ajax in Europese toernooien. "En dat met alle bla bla van Ajax, en de trainer die tot toptrainer benoemd is. In Nederland zijn ze de beste van allemaal en in Europa zijn ze gewoon een modale club." Derksen licht de aanvoerder van Ajax specifiek uit. "Misschien is hij langzamerhand wel aan vervanging toe. Hij wordt steeds irritanter, gaan liggen rollebollen en dan verontwaardigd naar de scheidsrechter kijken, maar hij brengt niet zoveel meer hoor."

Ook het winnende doelpunt wordt besproken. Doelman André Onana tastte finaal mis toen hij zijn doel uitkwam na de vrije trap van Alejandro Grimaldo waar de 0-1 uit voortkwam. Darwin Núñez kon daardoor te eenvoudig binnenkoppen. René van der Gijp vond het een 'goed genomen en goed aangesneden' vrije trap; Derksen is kritisch op Ajax. "Ze waren boos op Onana toen hij wegging, toen zetten ze Pasveer erin en zeiden ze: die laten we lekker staan. Waardoor Onana totaal geen wedstrijdritme heeft. Onana is een keeper die punten pakt en Pasveer houdt weleens een bal tegen. Nu gaat uitgerekend Onana in de fout, moet je kijken wat je dat kost."